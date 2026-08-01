В Киеве во время повторного ночного удара РФ погиб 22-летний патрульный Егор Терехин

Погибший в Киеве 22-летний патрульный Егор Терехин служил в полиции всего год (Фото: МВД Украины)

В Киеве во время массированного российского удара в субботу, 1 августа, погиб 22-летний патрульный Егор Терехин. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Иван Выговский.

«Система МВД сегодня понесла невосполнимую утрату. Во время повторного удара погиб патрульный полицейский Егор Терехин — ему было всего 22 года», — написал министр.

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Полицейский погиб, когда бежал оказывать первую помощь пострадавшим — в этот момент Россия нанесла повторный удар.

Егор Терехин поступил на службу в полицию всего год назад, а к патрулированию столицы приступил чуть более месяца назад, рассказал Выговский.

По последним данным местных властей, 1 августа в Киеве погибли девять человек, около 30 пострадали, среди них — четверо детей.

Ракетный удар по Киеву 1 августа — что известно

В ночь на 1 августа Россия нанесла массированный удар по Украине, применив 35 ракет (в том числе 27 баллистических) и 185 БПЛА; ПВО сбила 2 ракеты и 154 дрона. Основной целью стали Киев и область — этот удар стал вторым за последние дни после массированного обстрела 30 июля.

В результате атаки в ряде районов возникли пожары. В Соломенском районе частично разрушена пятиэтажка. В Дарницком районе, где погибли семь человек, произошли пожары и разрушения в административном и нежилом зданиях.