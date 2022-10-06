На войне погиб «киборг» Вячеслав Зайцев 6 октября, 01:44 Вячеслав Зайцев (Фото:t.me/kurtievofficial)

На Донецком направлении погиб военный Вячеслав Зайцев. Он в 2014 участвовал в обороне Донецкого аэропорта.

Об этом сообщил исполняющий обязанности мэра Запорожья Анатолий Куртев.



Зайцев присоединился к Вооруженным силам Украины в 2014 году. Он принял участие во многих боях войны на Донбассе, в частности в прорыве из окружения под Извариным и боях за Дебальцево. В обороне Донецкого аэропорта Зайцев принимал участие в октябре и ноябре 2014 года.

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Кроме того, Зайцев был историком, депутатом Запорожского городского совета последних двух созывов и руководителем отдела научной библиотеки и архива Национального заповедника Хортица. Является кавалером ордена За мужество.