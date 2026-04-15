Российские хакеры взломали более 100 электронных почт правоохранитилей в Украине (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

За последние несколько месяцев хакеры, связанные с Россией , взломали более 170 электронных почтовых ящиков прокуроров и следователей по всей Украине, говорится в расследовании Reuters .

Данные были опубликованы в Сети и обнаружены группой Ctrl-Alt-Intel, объединяющей британских и американских исследователей киберугроз.

В Ctrl-Alt-Intel заявили, что полученные данные показали, что хакеры взломали как минимум 284 почтовых ящика в период с сентября 2024 года по март 2026 года.

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Журналисты отмечают, что большинство жертв находились в Украине, другие — в соседних странах НАТО и Балкан.

В Ctrl-Alt-Intel заявили, что российские хакеры во время взлома допустили ошибку, открыв так называемый «бэк-дор». Эта ошибка предоставила возможность изучить механизмы российской шпионской кампании.

Хакеры, вероятно, атаковали украинские правоохранительные органы либо для того, чтобы опередить следователей, работающих над разоблачением московских шпионов, либо для сбора потенциально компрометирующей информации о высокопоставленных чиновниках в Киеве, заявил научный сотрудник лондонского аналитического центра Chatham House Кир Джайлз.

Полученные данные показали, что хакеры взломали учетные записи сотрудников САП. Они также атаковали АРМА, которое контролирует активы, конфискованные у преступников и пособников России, а также Киевский учебный центр прокуратуры.

Согласно данным, среди жертв оказалась Ярослава Максименко, занимавшая в то время пост главы АРМА. В Центре подготовки прокуроров хакеры взломали почтовые ящики 44 сотрудников, в том числе ящик заместителя директора центра Олега Дуки.

По версии следствия, россияне похитили данные как минимум одного высокопоставленного сотрудника САП, которая расследовала ряд самых громких коррупционных скандалов в Украине, включая тот, который в ноябре привел к отставке главы Офиса президента Андрея Ермака.

Данные показывают, что хакеры взломали почтовый ящик Центральной городской больницы в Покровске, железнодорожного узла, над которым Россия пытается установить свой контроль, а также почтовый ящик финансового комитета города.

Как показывают данные, хакерские атаки были совершены также в отношении десятков чиновников в соседних странах НАТО.

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В Румынии хакеры взломали как минимум 67 учетных записей электронной почты, принадлежащих румынским ВВС, включая несколько учетных записей авиабаз НАТО.

Данные также показывают, что шпионы взломали 27 почтовых ящиков, находящихся в ведении Генерального штаба национальной обороны Греции, высшего военного органа страны.