Российские хакеры взломали более 100 электронных почт украинских прокуроров — Reuters

15 апреля, 11:44
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Российские хакеры взломали более 100 электронных почт правоохранитилей в Украине (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

Российские хакеры взломали более 100 электронных почт правоохранитилей в Украине (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

За последние несколько месяцев хакеры, связанные с Россией, взломали более 170 электронных почтовых ящиков прокуроров и следователей по всей Украине, говорится в расследовании Reuters.

Данные были опубликованы в Сети и обнаружены группой Ctrl-Alt-Intel, объединяющей британских и американских исследователей киберугроз.

В Ctrl-Alt-Intel заявили, что полученные данные показали, что хакеры взломали как минимум 284 почтовых ящика в период с сентября 2024 года по март 2026 года.

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Журналисты отмечают, что большинство жертв находились в Украине, другие — в соседних странах НАТО и Балкан.

В Ctrl-Alt-Intel заявили, что российские хакеры во время взлома допустили ошибку, открыв так называемый «бэк-дор». Эта ошибка предоставила возможность изучить механизмы российской шпионской кампании.

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Хакеры, вероятно, атаковали украинские правоохранительные органы либо для того, чтобы опередить следователей, работающих над разоблачением московских шпионов, либо для сбора потенциально компрометирующей информации о высокопоставленных чиновниках в Киеве, заявил научный сотрудник лондонского аналитического центра Chatham House Кир Джайлз.

Полученные данные показали, что хакеры взломали учетные записи сотрудников САП. Они также атаковали АРМА, которое контролирует активы, конфискованные у преступников и пособников России, а также Киевский учебный центр прокуратуры.

Согласно данным, среди жертв оказалась Ярослава Максименко, занимавшая в то время пост главы АРМА. В Центре подготовки прокуроров хакеры взломали почтовые ящики 44 сотрудников, в том числе ящик заместителя директора центра Олега Дуки.

По версии следствия, россияне похитили данные как минимум одного высокопоставленного сотрудника САП, которая расследовала ряд самых громких коррупционных скандалов в Украине, включая тот, который в ноябре привел к отставке главы Офиса президента Андрея Ермака.

Данные показывают, что хакеры взломали почтовый ящик Центральной городской больницы в Покровске, железнодорожного узла, над которым Россия пытается установить свой контроль, а также почтовый ящик финансового комитета города.

Как показывают данные, хакерские атаки были совершены также в отношении десятков чиновников в соседних странах НАТО.

В Румынии хакеры взломали как минимум 67 учетных записей электронной почты, принадлежащих румынским ВВС, включая несколько учетных записей авиабаз НАТО.

Данные также показывают, что шпионы взломали 27 почтовых ящиков, находящихся в ведении Генерального штаба национальной обороны Греции, высшего военного органа страны.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Хакеры Российские хакеры Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Война России против Украины

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