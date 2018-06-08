Киберполиция прекратила работу кинопиратов, транслировавших фильм Киборги

В пятницу, 8 июня, киберполиции Украины ликвидировала сайт kinoprostir.com, который распространял фильмы и музыку в нарушении авторских прав, в том числе и популярный украинский фильм Киборги.
С заявкой о кинопиратах в полицию обратился правообладатель - Украинская антипиратская ассоциация.
Полицейские открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 176 (Нарушение авторских и смежных прав) Уголовного кодекса Украины.
В ходе расследования удалось выяснить, что сайт действует уже три года, а его серверы расположены за рубежом.
Оперативники нашли 31-летнего мужчину, который администрировал данный ресурс.
Сумма ущерба, причиненного компаниям составляет более 2,5 миллиона гривен, заявили в полиции.
Известно, что обыски по этому делу провели в Киевской области с изъятием оргтехники и носителей информации, которые подтверждают причастность мужчины к деятельности пиратского сайта.
Технику передали на экспертизы, а после получения ее результатов, - будет решаться вопрос об объявлении администратору сайта о подозрении. Ему грозит до шести лет тюрьмы.
Ранее сообщалось, что украинская детская писательница, автор сценария к популярному мультфильму Капитошка Наталья Гузеева выиграла в Ровенском городском суде дело о защите права интеллектуальной собственности против местного ресторана.
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