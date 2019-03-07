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Киберполиция запустила кампанию по защите персональных данных и безопасности покупок в интернете

Сегодня, 09:52
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Richard Patterson/Flickr

Киберполиция призвала сообщать о преступлениях в сети

Киберполиция запустила кампанию по предотвращению мошенничества во время купли-продажи в интернете и защиты персональных данных.

Об этом рассказал директор соответствующего департамента Нацполиции Сергей Демедюк, пишет Радио Свобода

"Мы распространяем информацию об основных понятиях, которые должен знать каждый пользователь, чтобы не стать жертвой киберпреступлений", - уточнил он.

Демедюк добавил, что украинцы могут сообщать о киберпреступлениях, даже если сумма ущерба является незначительной.

Киберполиция выпустила видео с рекомендациями, как уберечься от мошенников в сети и защитить персональную информацию.

Планируется также запустить социальную рекламу и печатные буклеты-памятки.

Теги:   Киберполиция Кибербезопасность

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