Исполнительный продюсер Суспільного потеряла 300 тысяч гривен из-за кибермошенника

Кибермошенники ограбили исполнительного продюсера Общественного Наталью Мовшович на сумму в 0,3 млн гривен кредитных денег через мобильное приложение Monobank. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети Facebook.

По словам Мовшович, инцидент произошел 1 октября, пока она сама пребывала за пределами Украины.

«На мобильный пришел звонок с номера +38044…, где автоматический голос сообщил о „входе в мой аккаунт Monobank“ и предложил нажать кнопки для подтверждения или опровержения. После моего „отказа от входа“ меня соединили с „сотрудником банка“, который сказал, что кто-то из Днепра с планшета зашел в мой аккаунт и открыл мне рассрочку», — написала она.

Далее, по словам Мовшович, злоумышленник прочитал ей мини-лекцию о кибербезопасности— дескать, как нужно правильно «платить в интернете», как «настроить Face ID, чтобы только она могла подтверждать транзакции».

«Мы даже «подвязали фото» для Face ID — и связь прервалась. Затем мне перезвонили через Viber. «Сотрудник» сообщил, что злоумышленник открыл рассрочку на 150 тысяч и ее нужно срочно закрыть. Он говорил быстро, постоянно торопил, подчеркивал, чтобы я не передавала ему никакой личной информации, а нажимала только красные кнопки и проверяла, чтобы работал Face ID. В какой-то момент я уже переводила средства на какие-то номера — а потом и на «ФЛП сотрудника банка», чтобы мне «вернули деньги», — заявила Наталья.

Мовшович говорит, что все три транзакции на десятки тысяч гривен представители Monobank провел без какого-либо дополнительного подтверждения — только по нажатию кнопки. Когда она поняла, что стала жертвой мошенничества, то написала через Telegram в чат поддержки банка. Там ответили, что их сотрудник не общался с ней по телефону, а потом заблокировали карту.

«И вот — мошенник это увидел. Спросил, зачем я ее заблокировала. На мое „Вы же мошенник“ спокойно сказал: если бы так, то со мной уже никто бы не разговаривал, и попросил оставаться на линии, чтобы „переключить на техподдержку“ и „разблокировать карту“. Потом я положила трубку. Еще несколько раз он звонил. Впоследствии пришло сообщение, что 100 тысяч он уже снял, а остальное, возможно, я смогу вернуть», — рассказала Наталья и добавила, что в тот же день подала заявление в киберполицию о мошенничестве.