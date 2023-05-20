Российские хакеры активизировали «охоту» на персональные данные украинцев — Госспецсвязи

20 мая, 10:08
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Кибератаки (Фото:Госспецсвязи)

Кибератаки (Фото:Госспецсвязи)

В течение марта-апреля специалисты Правительственной команды реагирования на компьютерные чрезвычайные происшествия, зафиксировали рост количества кибератак на коммерческие компании, которые хранят много персональных данных граждан.

Об этом сообщает Государственная служба специальной связи и защиты информации.

Отмечается, что в апреле российские хакеры совершили ряд кибератак и получили доступ к базам данных четырех украинских страховых компаний. Они похитили и опубликовали персональные данные украинцев: контакты, адреса, места работы, об автомобилях и тому подобное.

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В ведомстве добавили, что информация может быть использована врагом для проведения кампаний информационно-психологического воздействия или против конкретных людей.

«Подобные утечки могут угрожать и национальной безопасности страны. В соответствии с законодательством ответственность за несоблюдение требований по защите данных украинцев несут владельцы, распорядители этих данных», — отметили в Госспецсвязи.

Редактор: Владислав Вергун

Теги:   Персональные данные Кибератаки Российские хакеры Страховая компания

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