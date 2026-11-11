Хакеры атаковали сайт «Укринформа» и опубликовали сообщение на главной странице

В среду, 11 ноября, хакеры атаковали государственное информационное агентство Укринформ. Об этом сообщает Детектор медиа .

Генеральный директор агентства Сергей Череватый сообщил Детектору медиа, что информационные ресурсы Укринформа подвергаются кибератаке с ночи 11 ноября. Ночью агентство зафиксировало подозрительную активность, а к утру наладило взаимодействие с профильными службами. Однако вечером злоумышленникам удалось прорвать защиту сайта.

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Украинская правда сообщила, что на главной странице агентства появилось изображение с перечеркнутым украинским флагом, надпись ZELENET и ссылка на Telegram-канал. Кроме того, хакеры изменили название страницы Укринформа на платформе X и добавили в описание пророссийский лозунг.

Фото: «Украинская правда» через ukrinform.ua

Фото: Украинская правда via @Ukrinform / X

Сергей Череватый сообщил, что изображение удалось убрать через несколько минут. В настоящее время специалисты восстанавливают работу сайта, а команда Укринформа работает через социальные сети. По словам Череватого, за время его работы на посту генерального директора это примерно четвертая подобная атака.

«Хакеры постоянно пытаются нас атаковать. Поэтому сейчас мы работаем со всеми профильными ведомствами, уполномоченными оказывать помощь в сфере кибербезопасности: с Госспецсвязи, которая помогала нам проводить соответствующие тесты для выявления уязвимостей, с ДКИБ СБУ (Департаментом контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ — ред.) и другими. Стараемся постоянно быть в тонусе», — заявил Череватый.

По состоянию на вечер 11 ноября сайт Укринформа недоступен, сообщается о проведении технических работ.

В ночь на 6 ноября хакеры взломали аккаунт Украинской правды в сервисе email-рассылок и отправили фейковое письмо о якобы «теракте в Киеве».

В ночь на 4 ноября хакеры получили доступ к рассылке The Kyiv Independent и отправили сообщения, напоминающие те, которые появлялись после взлома государственного приложения для оповещения о воздушной тревоге.

В конце сентября злоумышленники скопировали интерфейс сайта NV.ua для распространения фейковой новости о якобы «обысках у экс-руководителя оборонных закупок».