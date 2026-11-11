Хакеры атаковали сайт «Укринформа» и опубликовали сообщение на главной странице

11 ноября, 21:31
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С ночи 11 ноября хакеры атаковали ресурсы Укринформа (Фото: Українська правда / скриншот ukrinform.ua)

С ночи 11 ноября хакеры атаковали ресурсы Укринформа (Фото: Українська правда / скриншот ukrinform.ua)

В среду, 11 ноября, хакеры атаковали государственное информационное агентство Укринформ. Об этом сообщает Детектор медиа.

Генеральный директор агентства Сергей Череватый сообщил Детектору медиа, что информационные ресурсы Укринформа подвергаются кибератаке с ночи 11 ноября. Ночью агентство зафиксировало подозрительную активность, а к утру наладило взаимодействие с профильными службами. Однако вечером злоумышленникам удалось прорвать защиту сайта.

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Украинская правда сообщила, что на главной странице агентства появилось изображение с перечеркнутым украинским флагом, надпись ZELENET и ссылка на Telegram-канал. Кроме того, хакеры изменили название страницы Укринформа на платформе X и добавили в описание пророссийский лозунг.

«Украинская правда» через ukrinform.ua
Фото: «Украинская правда» через ukrinform.ua
Украинская правда via @Ukrinform / X
Фото: Украинская правда via @Ukrinform / X

Сергей Череватый сообщил, что изображение удалось убрать через несколько минут. В настоящее время специалисты восстанавливают работу сайта, а команда Укринформа работает через социальные сети. По словам Череватого, за время его работы на посту генерального директора это примерно четвертая подобная атака.

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«Хакеры постоянно пытаются нас атаковать. Поэтому сейчас мы работаем со всеми профильными ведомствами, уполномоченными оказывать помощь в сфере кибербезопасности: с Госспецсвязи, которая помогала нам проводить соответствующие тесты для выявления уязвимостей, с ДКИБ СБУ (Департаментом контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ — ред.) и другими. Стараемся постоянно быть в тонусе», — заявил Череватый.

По состоянию на вечер 11 ноября сайт Укринформа недоступен, сообщается о проведении технических работ.

В ночь на 6 ноября хакеры взломали аккаунт Украинской правды в сервисе email-рассылок и отправили фейковое письмо о якобы «теракте в Киеве».

В ночь на 4 ноября хакеры получили доступ к рассылке The Kyiv Independent и отправили сообщения, напоминающие те, которые появлялись после взлома государственного приложения для оповещения о воздушной тревоге.

В конце сентября злоумышленники скопировали интерфейс сайта NV.ua для распространения фейковой новости о якобы «обысках у экс-руководителя оборонных закупок».

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Хакеры Украинские СМИ Кибератака

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