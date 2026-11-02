Игнат ответил, повлияла ли кибератака на приложение Воздушная тревога на работу Сил обороны

Юрий Игнат рассказал, повлияла ли кибератака на приложение Воздушная тревога на работу Сил обороны (Фото: Yuriy Ignat﻿ / Facebook)

Кибератака российских хакеров на приложение Воздушная тревога не повлияла на работу Сил безопасности и обороны Украины.

Об этом пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил в эфире телемарафона Єдині новини.

Он подчеркнул, что указанное приложение — это не дополнительный способ оповещения, а не приложение Воздушных сил.

Реклама

«Вы спрашиваете, повлияло ли оно на работу Сил обороны. Конечно, нет. В штатном режиме работали Воздушные силы, все составляющие сил безопасности и обороны. Приложение — это как дополнительный способ оповещения. Это не приложение воздушных сил. Воздушные силы имеют свои (каналы — ред.), но предоставляют информацию для этого же приложения верифицированную, взвешенную, чтобы население ориентировалось, что происходит внутри страны», — заявил он.

Спикер проинформировал, что сейчас приложение возобновляет работу, к этому привлечены его команда и команда Минцифры.

«Подчеркну, что на работу составляющих Сил безопасности и обороны (это — ред.) не влияет, потому что это совершенно разные вещи. Есть разные системы оповещения, оповещает ГСЧС, органы гражданской защиты, Воздушные силы на своих площадках в соцсетях и мы стараемся как можно быстрее сообщать об угрозах, особенно, что касается угрозы баллистики, и ракет, атакующих по баллистической траектории», — сообщил он.

Вечером 1 ноября Воздушные силы ВСУ сообщили, что официальное приложение Воздушная тревога, вероятно, подверглось вражескому воздействию — то есть было взломано. В частности, украинцы получали ложные сообщения о ядерной угрозе.

В Минцифре украинцам посоветовали воспользоваться государственной системой экстренного оповещения, которая отправляет сообщения об угрозах даже тогда, когда на смартфоне включен беззвучный режим.

По состоянию на утро 2 ноября украинское приложение Воздушная тревога работает в основном исправно, ночью пользователи получали корректные сообщения о воздушной тревоге, в частности, в Киеве. Пока не отображаются лишь вражеские воздушные цели в реальном времени.

Реклама:

«Отображение целей отключено. Мы обновляем приложение», — сообщают пользователям.

После взлома украинского приложения в России заявили о взломе российского приложения МЧС: там пользователи также получили сообщение о ядерной угрозе.