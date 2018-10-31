Хуг о мире на Донбассе: Конфликт не заморожен, есть свет в конце тоннеля

Первый заместитель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявил, что конфликт на Донбассе не является замороженным, однако воля для его прекращения "явно не прослеживается".
Об этом он заявил 31 октября на брифинге, последнем для него в качестве представителя СММ ОБСЕ, передает Интерфакс-Украина.
"Я ухожу с чувством надежды. Я до сих пор вижу свет в конце тоннеля. Этот конфликт не закореневший, не замерший и не замороженный. Его можно завершить, приняв соответствующее решение", - сказал Хуг.
По его словам, за четыре года боевых действий на Донбассе "мало что изменилось": договоренности о прекращении огня не соблюдаются, тяжелое вооружение не отведено, силы и средства не разведены и не проведено разминирование.
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"Насилие не прекращается. Люди до сих пор гибнут. Воля, необходимая для прекращения этого конфликта, явно не прослеживается", - сказал представитель ОБСЕ.
Напомним, что бывший президент Франции Франсуа Олланд заявил, что российский президент Владимир Путин больше всего стремится превратить войну в Украине в замороженный конфликт, чтобы контролировать эту территорию.
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