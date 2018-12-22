Хотели больше заработать: Садовый прокомментировал взрывы в центре Львова Сегодня, 18:14 713 Цей матеріал також доступний українською В результате взрыва пострадали люди

Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что нарушение правил безопасности стало причиной взрывов на ярмарке в центре Львова.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

“Элементарное нарушение техники безопасности привело к такой беде. И главное - всех предупреждали: категорически запрещено использовать любые баллоны. Все это знали, но хотели больше заработать. Вот и заработали", - сказал он.

В мэрии отметили, что на ярмарке взорвался газовый баллон, хотя есть прямой запрет использовать любые баллоны.

“Никто не снимает ответственности с организаторов, потому что они организаторы, они взяли на себя обязательства, должна быть безопасность. То, что произошла такая чрезвычайная ситуация, в этом есть их упущение. Потому что они должны были каждый час ходить и осматривать”, - сказал Садовый.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва газового баллона на рождественской ярмарке в центре Львова пострадали пять человек. После инцидента власти города приняли решение закрыть работу ярмарки до получения результатов расследования и решения городской комиссии по чрезвычайным ситуациям.