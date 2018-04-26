Хорошие дороги - меньше ДТП? Государство взялось за повышение безопасности дорожного движения

Полтысячи кольцевых развязок, островки для въезда в населенные пункты, тысяча пешеходных переходов с осветительными панелями. Государственную программу по повышению безопасности дорожного движения на два ближайших года утвердило правительство. Об этом рассказывается в сюжете Радио НВ.

Средства на ремонт дорог выделяются

Состояние безопасности дорожного движения в Украине неудовлетворительное. Ежедневно на дорогах погибает 11 человек, заявил премьер-министр Владимир Гройсман. По его словам, ранее у страны не было денег на повышение безопасности на дорогах, сейчас же ситуация изменилась.

"Большое количество ДТП наблюдается на дорогах. Правительство готово выделить 2, 6 млдр грн. из всех источников на ремонт дорог", - пообещал Владимир Гройсман.

Качественные дороги не является залогом безопасности, отметил министр инфраструктуры Владимир Омелян. Напротив, на отремонтированных дорогах водители часто превышают скорость, что становится причиной ДТП.

"На наших дорогах гибнут и травмируются вдвое больше людей, чем в странах ЕС. Лишь в Грузии ситуация хуже. К 2030 году наша цель - нулевая смертность на дорогах. Для ремонта дорог предусмотрено 35 млрд грн из дорожного фонда", - отметил министр инфраструктуры.

Государственная программа базируется на принятой еще в июне прошлого года Стратегии повышения безопасности до 2020 года, добавил Омелян.

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Одна из целей Государственной программы по повышению безопасности дорожного движения - снижение уровня смертности в результате ДТП минимум на 30% к 2020 году. Как отметил министр инфраструктуры Владимир Омелян, целью станет сокращение смертности на 50%. Кроме того, программа предусматривает снижение степени тяжести последствий ДТП и уменьшения социально-экономических потерь в результате дорожно-транспортных происшествий. На безопасность движения будет направляться 5% средств государственного дорожного фонда.

Новые развязки и пешеходные переходы

Среди инновационных для Украины мероприятий запланированы массовые точечные интервенции на дорогах, которые снизят скорость движения, обезопасят пешеходов, лишат риски лобовых и боковых столкновений. За три года планируется построить 500 кольцевых развязок. На это потратят более миллиарда гривен. Будет создано около 500 островков на въезде в населенные пункты - тоже на сумму около миллиарда гривен. Столько же потратят на безопасные пешеходные переходы. Будет установлено более тысячи пешеходных переходов с осветительными панелями. На это потратят 150 млн гривен. По рекомендации Евросоюза и Всемирного Банка, места концентрации ДТП будут менять дизайн дороги, создавать разделители. Планируются также массовые образовательные мероприятия для участников движения.

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Председатель общественной организации Traffic Challenge Ольга Дробышева в комментарии НВ назвала качество дорог причиной трагедий.

"Дело также в неправильных дорожных развязках, имеющих место и в городах, и в селах ", - подчеркнула Дробышева.

Согласно исследованию, которое проводилось по заказу Traffic Challenge, сейчас Украина через смертность и травматизм на дорогах ежегодно теряет около 2,5% ВВП.

В больнице Кривого Рога умер еще один из пострадавших в масштабном ДТП, которое произошло на прошлой неделе. Таким образом, число погибших в этом ДТП возросло до 10 человек. Еще 13 пострадавших до сих пор находятся в больнице.