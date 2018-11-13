Холодная война. Сразу несколько городов Украины остались без отопления - что происходит

Акция у стен офиса Нафтогаза в Киеве с требованием включить отопление в Кривом Роге

С приходом в Украину первых морозов сразу в нескольких регионах страны обострилась проблема отсутствия отопления.

В отдельных городах Черкасской, Хмельницкой, Днепропетровской и Херсонской областей пришлось закрывать школы и сады, переводить на особый режим медицинские учреждения и даже объявлять чрезвычайное положение. А местные жители в этих населенных пунктах вышли на уличные протесты.

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НВ рассказывает о сложившейся ситуации и перспективах включения отопления в проблемных городах.

Где возникли проблемы

Наиболее серьезная ситуация сложилась в Смеле Черкасской области, где проживает почти 70 тыс. человек.

12 ноября власти Смелы объявили чрезвычайное положение, так как без тепла остались не только квартиры местных жителей, но и образовательные и дошкольные учреждения, а также больницы. Из-за этого в городе закрыли 11 школ, детсады, а медики, по данным ТСН, были вынуждены проводить лишь наиболее срочные операции.

Как сообщила глава родительского комитета одного из детсадов Евгения Гладырь, слова которой приводит Радио НВ, температура в группах по утрам составляет всего 9 градусов.

Во вторник, 13 ноября жители города перекрыли местные автомобильные трассы в знак протеста против сложившейся ситуации

Из-за ситуации в городе полиция открыла уголовное производство по ч. 1 статьи 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает исправительные работы на срок до двух лет, арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

С аналогичной проблемой столкнулись и в Шепетовке Хмельницкой области (население около 40 тыс. человек). В местных садах и школах с 13 ноября также объявили вынужденные каникулы в школах из-за отсутствия отопления - "до стабилизации ситуации".

"Решение о приостановлении обучения […] было принято из-за угрозы снижения давления газа в городе Шепетовка до 0 и задержки в запуске уже подключенных модульных котельных", - говорится в сообщении пресс-службы местного горсовета.

Учебный процесс из-за холода и проблем с отоплением приостановили также в школах Херсона - с 14 по 17 ноября.

Как сообщается на официальном сайте города, речь идет 13 школах, которых обеспечивает теплом Херсонская ТЭЦ. Это школы №4, 7, 28, 29, 31, 32, 33, 36, 48, 53, Физико-технический лицей, Центр образования молодежи, специализированная школа №1.

В детских садах местные власти пообещали установить обогреватели в игровых и спальных комнатах.

Однако в целом ситуацию с отоплением в городе местные власти назвали критической.

Днем ранее, 12 ноября, ситуация с отсутствием отопления обострилась в Кривом Роге Днепропетровской области. Из-за холода здесь также временно закрыли часть садов и школ, а местные жители вышли на акцию протеста под офисом Криворожгаза - люди жгли шины, требуя возобновления поставок тепла.

Всего по состоянию на 11 ноября без тепла в Кривом Роге оставались 78 школ, 75 детсадов, 22 лечебных учреждения и более 2 тыс. домов.

А уже 13 ноября около 100 криворожан - преимущественно пенсионеры - приехали в Киев, где провели митинг под офисом Нафтогаза, сообщает Первый криворожский.

Тем временем полиция, как и в Смеле, начала расследование ситуцаии в Кривом роге - уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от ста до двухсот необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или без такового.

Что стало причиной коллапса

В большинстве городов отсутствие тепла в домах связано с долгами местных предприятий Нафтогазу.

Так, в Кривом Роге тепла лишились объекты, который обслуживает Криворожская теплоцентраль.

"Криворожцы стали заложниками отсутствия переговоров и оплат между госпредприятиями - Нафтогаз Украины и Криворожская теплоцентраль", - сообщил местному изданию 0564.ua работник Криворожгаза.

Еще 10 ноября госпредприятие Криворожская теплоцентраль заявило, что готово начать отопительный сезон в полном объеме, но Криворожгаз "блокирует поставки газа". На это в компании Криворожгаз заявили, что НАК Нафтогаз Украины не выделил лимиты из-за долгов прошлых лет, поэтому Криворожгаз "не имеет ни основания, ни возможности распределять газ". Сумма долга в официальных заявлениях предприятий не называется.

В Смеле причиной коллапса стали долги бывшего поставщика газа, компании СмелаЭнергоинвест перед Нафтогазом - на сумму более 200 млн грн.

В 2010 году горсовет передал СмелаЭнергоинвесту права на городские котельные и теплоцентрали, однако из-за долгов и регулярных проблем с отоплением весной 2018 года разорвал соглашение. Теперь спор решают в судах, а основным поставщиком тепла стало предприятие Смилакомунтеплоенерго.

Перекрытие дорог жителями Смелы

В Херсоне критическая ситуация с отоплением возникла из-за долгов Херсонской ТЭЦ Нафотогазу на сумму более 60 млн грн.

"Проблемы предприятия вызваны многолетними заниженными тарифами на теплоснабжение от ТЭЦ, из-за чего возникла задолженность населения в размере 61 млн грн, задолженность предприятия перед НАК Нафтогаз Украины и, как следствие, отсутствие лимитов на газ", - отмечается в сообщении пресс-службы горсовета Херсона.

Аналогичную сумму - около 54 млн грн - составляет долг компании Шепетовкагаз перед Натфогазом, из-за чего холодными остаются помещения в домах и школах Шепетовки.

В Шепетовкагазе объясняют, что долги возникли «из-за несанкционированного отбора газа компанией Шепетовка Энергоинвест - об этом 12 ноября заявил на пресс-концеренции мэр города Михаил Полодюк. По его словам, речь идет о сотнях тысяч кубометров газа и миллионах гривен.

"На сегодняшний день мы все являемся заложниками соучредителей ООО Шепетовка Энергоинвест, которые, не выполняя свои обязательства, ставят Шепетовку на грань замерзания", – заявил он.

Как скоро включат отопление в проблемных регионах

Наиболее близка к разрешению ситуацию в Кривом Роге. 13 ноября здесь запустили все проблемные котельные, сообщили в АО Криворожская теплоцентраль.

"Все котельные стабильно работают и выходят на номинальный режим", - заверили в компании, отметив, что теперь тепло в свои домах люди должны получить в течение суток.

В Смеле поводов для оптимизма меньше: мэр города Алексей Цибко не исключил возможности решения вопроса через сотрудничество с частными трейдерами, однако признал, что конкретные даты подключения тепла озвучить не готов.

"У людей на руках есть платежки, что они заплатили за услуги. В бюджетных организациях есть акты выполненных работ. Но эти деньги были выведены на Кипр, - разъяснил ситуацию Цибко. - Я обращался в СБУ, в правоохранительные органы Украины. Уже два года все это стоит на месте. 218 млн (долга) для города неподъемные", - констатировал он.

Комментарий мэра Смелы Алексея Цибко:

А в Херсоне надеются на помощь президента Украины Петра Порошенко в разрешении проблемы с отоплением - по информации местной мэрии, глава государства проведет совещание по ситуации во всех проблемных городах.

"По просьбе херсонского городского головы Владимира Николаенко президент Украины назначил совещание для решения проблемы с получением номинаций на газ для ряда государственных предприятий Херсона, Кривого Рога, Смелы", – отметили в сообщили в пресс-службе Херсонского горсовета, уточнив, что совещание запланировано на сегодня, 13 ноября.