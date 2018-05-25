Хочу сенсации. Известные украинцы рассказали, за кого болеют в финале Лиги Чемпионов

Накануне киевского противостояния между Ливерпулем и Реалом журнал Новое Время спросил известных соотечественников, какой команде они отдают предпочтение и кто, по их мнению, победит.

Алексей Рябчин, народный депутат от ВО Батькивщина

Буду болеть за счет 3:3 в основное время, 1:1 - в дополнительное, а потом - за серию пенальти. И пусть победит сильнейший. Хочу насладиться спортивным праздником по полной. Не болею ни за одну из команд. А болею за красивую игру и интригу.

За матчем буду следить на НСК Олимпийский. Причем даже билет в первом ряду за воротами еле достал.

Сергей Фурса, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital

В финале буду болеть за Ливерпуль. Скорее всего, тут определяющим является статус фаворита - Реала, который воспринимается как зажравшийся кот, и симпатия к яркому соискателю трофея - Ливерпулю. И пусть Реал выглядит более солидно - и по игре, и по составу, но бравурный стиль команды Юргена Клоппа не может не вызывать симпатии.

Андрей Шевченко, главный тренер сборной Украины по футболу

Я не буду говорить, за кого и почему буду болеть в финале. Но знаю, что многие болельщики в Киеве и Украине хотели увидеть в этом матче именно Реал (Мадрид). Это все из‑за непревзойденного состава испанского клуба. Его игроки абсолютно легендарные, и увидеть вживую знаменитую команду в решающем матче - мечта каждого футбольного фаната.

Как ни странно, команды чем-то похожи. Тем интереснее будет наблюдать за тактическим противостоянием Зидана и Клоппа

Это не значит, что большинство на трибунах будет болеть за Реал. Сейчас пол-Европы в восторге от Клоппа и его ребят. Они сделали замечательную работу в этом сезоне, а Мохаммед Салах раскрыл свой талант на [домашнем стадионе Ливерпуля] Энфилде. Поэтому и болельщиков в красном на НСК Олимпийский будут тысячи.

Как ни странно, команды чем-то похожи. Тем интереснее будет наблюдать за тактическим противостоянием [главных тренеров] Зидана и Клоппа. Победит тот, кто лучше подготовится к сопернику.

Обязательно буду на матче. Ведь это моя работа как амбасадора финала от УЕФА - вручать трофей. Хотя для этого придется пожертвовать одним днем сборов. Сборная Украины в это время будет в Харькове, где мы будем готовиться к товарищеским матчам с Марокко и Албанией.

Сергей Рыбик, клубный МС, гастроблогер

Финал Лиги чемпионов буду смотреть в Одессе, поскольку в этот вечер работаю в клубе. Честно говоря, не болею ни за Ливерпуль, ни за Реал, поскольку мои любимые команды - Динамо (Киев) и Барселона. Как вы знаете, играют они приблизительно одинаково по данным на 1997 год.

Но хочу, чтобы в финале победил Ливерпуль. Просто это станет сенсацией. А я люблю, когда все идет не по накатанной.

Игорь Захаренко, генеральный директор турфирмы Феерия

Я сбежал из того дурдома, который сейчас творится в Киеве. Вернусь уже после футбола. Сейчас я в Греции, снимаю программы и даже не уверен, что у меня будет возможность посмотреть этот матч.

Вячеслав Стешенко, коммерческий директор сети АЗС KLO

Если Ливерпуль победит, то его нападающий Мохаммед Салах вполне может претендовать на Золотой мяч

Понятно, что, если выиграет Реал, - это будет впервые в истории, когда одна команда три раза подряд выигрывает Лигу чемпионов. Но учитывая концентрацию денег и звездных игроков этой команды, это будет победа не футболистов и игры, а победа денег. А хочется, чтобы побеждал спорт и справедливость. Так что в данном случае я буду болеть за Ливерпуль. Тем более, если Ливерпуль победит, то его нападающий Мохаммед Салах вполне может претендовать на Золотой мяч и наконец прервать нынешний пинг-понг между Криштиану Роналду и Лионелем Месси.

Учитывая, что финал ЛЧ впервые проходит в Киеве, я стремлюсь увидеть этот матч на Олимпийском и ребенка с собой повести. Но билета у меня пока нет, а есть только какие‑то предложения по спекулятивной цене.

Игорь Гуменный, президент холдинга UBC Group, совладелец сети пивных ресторанов Старгород

Буду болеть за футбол. Я не фанат ни Ливерпуля, ни Реала, но хочется, чтобы выиграл Ливерпуль. Во-первых, ну сколько уже можно Реалу выигрывать ЛЧ? Хочется обновления. А во‑вторых, Ливерпуль такая битая команда во главе с нападающим Мохаммедом Салахом, которая стоит в разы меньше, чем Реал. И если у мерсисайдцев пойдет игра, если они не наделают ошибок в обороне, то вполне могут "вынести" Реал. Я бы очень хотел посмотреть такой футбол, открытый, когда забивается много голов и весы постоянно колеблются то в одну, то в другую сторону.

Сейчас я в США, и мне еще нужно будет найти бар, где смотрят soccer [европейский футбол], чтобы следить за финалом ЛЧ. Но надеюсь, мне это удастся решить относительно просто, потому что Атланта, где я сейчас, - один из штатов, где футбол понимают.

Андрей Бондар, писатель, переводчик

Смотреть матч буду дома и болеть за Ливерпуль. Это команда, которая для меня была легендой еще в 1980‑х

Смотреть матч буду дома и болеть за Ливерпуль. Это команда, которая для меня была легендой еще в 1980‑х, и я всегда ее уважал. И в Английской премьер-лиге - это моя любимая команда. А с приходом Юргена Клоппа Ливерпуль демонстрирует хороший атакующий и веселый футбол. Они, например, могут проиграть слабой команде, а могут выиграть у сильнейшей.

Впрочем, боюсь, что поскольку встречаются команды, любящие атаковать, то они могут начать играть в осторожный футбол. Но хочу, чтобы выиграла молодость и энергичность.

Алекс Лисситса, гендиректор компании ИМК, президент ассоциации Украинский клуб аграрного бизнеса

За финалом буду следить в Буэнос-Айресе в футболке сборной Украины. В этом матче встречаются две мои любимые команды из Испании и Англии, но болеть в этот раз все‑таки буду за Ливерпуль. Реал в последние годы так часто этот трофей выигрывал, так что теперь черед за Ливерпулем. Мне очень симпатичен тренер Ливерпуля Юрген Клопп. Думаю, он заслуживает на эту победу, как никто. Ну а я в любом случае отпраздную.

Андрей Ковальский, ведущий программы Факты. Спорт на ICTV

Финал Лиги чемпионов - уникальное событие. Немногие матчи могут сравниться с ним. И это уже второй на НСК Олимпийский (имею в виду финал Евро 2012).

Каждый спортивный журналист мечтает попасть на такую игру. Я не исключение. Поэтому буду смотреть финал Лиги чемпионов лично на трибуне Олимпийского. Конечно, такая работа в радость.

Что касается победителя, то я не делаю ставок. Я за красивый футбол. Конечно, я не хочу сказать, что Реал "тянули" в финал. Но почему-то кажется, что все же кубок поедет в Мадрид.

На самом деле хочу, чтобы выиграли мерсисайдцы. По крайней мере, у меня больше симпатий к Ливерпулю - ребята невероятно много забивают. Мне очень симпатичен Юрген Клопп. Он создал сильный коллектив, который разгромил в четвертьфинале на тот момент почти чемпиона Англии - Манчестер Сити. И хочется, чтобы он наконец выиграл свой трофей с "красными".

Сергей Притула, телеведущий, руководитель Вар’яти-шоу

Буду болеть за Ливерпуль. В этом сезоне они заслужили победу не меньше, чем Мадрид. В конце концов, это было бы правильно, учитывая феерический сезон Салаха!

На Олимпийский не попадаю - у Вар’ятів продолжается тур. И пока будет звучать гимн Лиги чемпионов, мы как раз будем завершать концерт в Хмельницком.

Андрей Мацола, основатель и СЕО Першої приватної броварні, инициатор создания фан-движения Вірні збірній

26 мая на стадионе Олимпийский в Киеве пройдет битва титанов. Реал выходит в финал уже третий год подряд и успел заработать имидж непобедимой команды. И вот наконец у самоуверенных мадридцев появился реальный соперник!

Главное - мы увидим настоящий мужской футбол, когда до последней минуты непонятно, кто победит

Давать прогнозы, кто сильнее, нет никакого смысла. Главное - мы увидим настоящий мужской футбол, когда до последней минуты непонятно, кто победит, или в последние минуты все переворачивается с ног на голову.

Одно могу сказать точно: у Ливерпуля есть огромное преимущество - их невероятные фанаты, известные в мире своей активностью и неповторимым виртуозным пением на весь стадион, которые, несомненно, украсят праздник футбола в Киеве. Лично я готов спеть вместе с ними [гимн ФК Ливерпуль] You’ll never walk alone.

Власта Шовковская, руководитель благотворительного фонда Ти не один — 1+1 медіа

Я - волонтер УЕФА и буду работать в фестивальной зоне на Крещатике. Поэтому полностью почувствую всю атмосферу футбольного праздника. Финал буду смотреть на больших мониторах на Крещатике.

Надеюсь, что выиграет Ливерпуль, потому что больше люблю английский футбол.

Но больше всего хочу, чтобы финал был ярким, насыщенным голевыми моментами, и борьба продолжалась до последней секунды.

Андрей Худо, глава набсовета Холдинга эмоций !FEST (креативные проекты и рестораны, в том числе львовская Криївка)

Болеть буду за зрелищный футбол и настоящий футбольный праздник. Чтобы люди, которые посетят этот матч и Украину, остались с положительными эмоциями и имели бы непреодолимое желание вернуться в нашу страну еще не раз - в гости. И не так важно, выиграет в очередной раз Реал или кубок поедет на Туманный Альбион. Впечатления, которые останутся в памяти надолго - это важно!

В Киев на матч не поеду. У меня есть традиция - смотреть футбол с отцом и сыном. Поэтому мы втроем будем смотреть матч на большом экране с крафтовым пивом и какао в моем доме.

Читайте этот материал в свежем номере журнала Новое Время - №19 от 24 травня 2018 года