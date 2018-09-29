"Хочу дышать". В Мариуполе несколько тысяч человек вышли на акцию против загрязнения воздуха из-за выбросов с заводов

Участники акции требуют установить фильтры на местные предприятия, газоанализаторы на источники выбросов, а также улучшить условия труда для рабочих

В субботу, 28 сентября, несколько тысяч жителей Мариуполя Донецкой области вышли на акцию протеста Я хочу дышать с требованием улучшить экологическую ситуацию в городе.

Об этом сообщает Громадське.

Акция состоялась на Театральной площади города. Некоторые участники пришли в респираторах, принесли плакаты с требованиями улучшить экологическую ситуацию.

Жители Мариуполя отмечают, что с начала сентября ветер приносил в город грязный воздух из коксохимического производства.

Участники акции собирали подписи под обращением в холдинг Метинвест олигарха Рината Ахметова, Верховную Раду, Минрегиона, Госэкоинспекцию и Минприроды. Они требуют установить фильтры на местные предприятия, газоанализаторы на источники выбросов, а также улучшить условия труда для рабочих.

Как известно, в Мариуполе расположены два крупных металлургических предприятия: Азовсталь и Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича. Оба входят в холдинг Метинвест Рината Ахметова.