Хлебное перемирие: боевики восемь раз открывали огонь в сторону украинских позиций

На Донбассе с начала понедельника, 2 июля, российско-оккупационные войска восемь раз нарушили режим прекращения огня, потерь среди украинских военнослужащих нет.

Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил.

По данным украинских военных, боевики нарушали хлебное перемирие на Луганском, Светлодарском и Мариупольском направлениях. Оккупанты открывали огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенных пунктов Крымское, Причепиловка, Луганское, Гнутово, Широкино и Водяное.

"Украинские защитники полностью контролируют ситуацию, надежно удерживают занимаемые рубежи, неуклонно соблюдают режим прекращения огня и не поддаются на провокации врага", - добавили в штабе ООС.

Напомним, что 1 июля боевики 25 раз обстреляли позиции украинских военных по нашим позициям, два из которых - из тяжелого вооружения.