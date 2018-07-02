02 июля 2018, понедельник

Хлебное перемирие: боевики восемь раз открывали огонь в сторону украинских позиций

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Боевики продолжают пренебрегать договоренностями о прекращении огня

Боевики продолжают пренебрегать договоренностями о прекращении огня

На Донбассе с начала понедельника, 2 июля, российско-оккупационные войска восемь раз нарушили режим прекращения огня, потерь среди украинских военнослужащих нет.

Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил.

По данным украинских военных, боевики нарушали хлебное перемирие на Луганском, Светлодарском и Мариупольском направлениях. Оккупанты открывали огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенных пунктов Крымское, Причепиловка, Луганское, Гнутово, Широкино и Водяное.

"Украинские защитники полностью контролируют ситуацию, надежно удерживают занимаемые рубежи, неуклонно соблюдают режим прекращения огня и не поддаются на провокации врага", - добавили в штабе ООС.

Напомним, что 1 июля боевики 25 раз обстреляли позиции украинских военных по нашим позициям, два из которых - из тяжелого вооружения.

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