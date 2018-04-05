Хижняк и Харлан стали лучшими спортсменами Украины 2017 года

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Награждение проходило в Украинском доме
Фото: НОК

Награждение проходило в Украинском доме

В среду, 4 апреля, в Украинском доме в Киеве прошла церемония вручения премии Герой спортивного года-2017, которую организовали Национальный олимпийский комитет Украины и Академия спорта Украины. 

Лучшими спортсменами стали чемпионка мира по фехтования на саблях Ольга Харлан и чемпион мира и Европы по боксу Александр Хижняк.

В номинации тренер года победителем стала Светлана Саидова (тренер сборной Украины по синхронному плаванию), сенсацией года стала серебряный призер ЧМ по легкой атлетике Юлия Левченко, а командой года - сборная Украины по синхронному плаванию.

В номинации сильные духом победила Людмила Ляшенко (паралимпийские лыжные гонки), олимпийской надеждой признана дзюдоистка Дарья Белодед.

Ранее сообщалось, что украинская теннисистка Элина Свитолина сохранила за собой четвертое место в мировом рейтинге.

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