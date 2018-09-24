Хищение оружия. Как в Украине реализуются теневые схемы по продаже вооружения в Россию

В военной прокуратуре заявили, что украинцы действовали с целью содействия деятельности так называемых "ЛНР" и "ДНР"

В течение последних 20 лет со складов воинских частей в Украине похищали запчасти для боевой техники и передавали их в Россию. Изготовленное ​​с помощью этих деталей оружие в последние годы использовалось боевиками против украинской армии на Донбассе, говорится в сообщении военной прокуратуры. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Следователи выявили канал поставки в Россию запчастей и комплектующих к ракетным системам. Их похищали со складов и снимали с боевой техники. Украинские правоохранители уже задержали одного из организаторов схемы. Ему сообщили о подозрении и взяли под стражу. Другой объявлен в розыск.

Диоды для Компаруса

Согласно информации следствия, два брата, которые являются гражданами Украины, через курьеров передавали в Россию оборудование, из которого потом там изготавливали оружие. Это, в частности, системы управления реактивными снарядами, система навигации и связи.

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Среди изъятой при передаче в РФ техники біли обнаружены диоды. Их используют для изготовления командно-измерительной системы Компарус. Систему производят на ракетно-космическом заводе имени Хруничева в Москве. Изъяли также диоды, которые есть в составе бортовой навигационно-посадочной аппаратуры Курс 93М.

Досудебное расследование установило, что в течение последних 4 лет изготовленное ​​оружие предназначалось для использования против украинских военных на Донбассе. Граждане Украины таким образом действовали с целью содействия деятельности так называемым "ЛНР" и "ДНР", говорится в сообщении военной прокуратуры.

Теневая схема

Во время обысков правоохранители изъяли документацию, черновые записи, элетронную переписку с заказчиками из России. Второго организатора подозреваемой группы объявлено в розыск. Досудебное расследование продолжается.

Украина продолжает поставлять и получать оборудование из России, однако теневыми схемами

Эти схемы работали много лет и только сейчас их раскрыли. Это свидетельствует о том, что кто-то из чиновников за этим стоял, отметил военный эксперт Олег Жданов. По его словам, Украина продолжает поставлять и получать оборудование из России, однако теневым схемам.

"У нас не прекращены договоры по поставкам частей для Вооруженных сил России. Разница заключается только в том, что эти договоры не заключаются напрямую. Существуют фирмы-прокладки, через которые проводятся эти договоры. На них каждый наваривает свой процент", - сказал Жданов.

Множество военной техники и вооружения оценивают как избыточное имущество и продают в качестве металлолома. Впоследствии этот металлолом собирают и используют покупатели в своих целях, добавил Олег Жданов.

Не имело особого значения

Похитили то, что не имело особенно важного значение для военного блока, сказал секретарь комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Украины Иван Винник. По его словам, сейчас комитету пока не известно, чтобы новый высокотехнологический продукт украинского военно-промышленного комплекса попал в Российскую Федерацию.

Напомним, что в ночь на 20 сентября из воинской части Вооруженных сил в Житомирской области украли оружие. Исчезли 5 пистолетов и столько же автоматов АКС-74.