В Киеве из-за ремонта столичных мостов возможны пробки - КГГА

Объекты не перекрыты полностью, движение по ним сохранено, но медленное

Киевская городская государственная администрация предупреждает водителей о ремонтных работах на нескольких столичных мостах и ​​призывает выбирать альтернативные маршруты движения или учитывать возможные пробки. Об этом сообщают в пресс-службе КГГА.

"Многие мосты и дороги ремонтируют. Объекты не перекрыты полностью, движение по ним сохранено, но медленное. Поэтому прошу автовладельцев учитывать это, планируя свой день и маршруты", – отметил заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян.

По данным чиновника, на Южном мосту в настоящее время осуществляется ремонт деформационных швов, который планируется завершить к концу декабря. На мосту Метро через Русановский пролив сейчас идет капитальный ремонт: необходимо отремонтировать пролетные строения и восстановить их несущую способность. Объект является переходным, то есть завершение работ запланировано на 2019 год. На Северном мосту продолжается ремонт тротуаров, который должны закончить до конца ноября.

Отмечается, что на мосту Патона специалисты осуществляют противоаварийные работы, большая часть запланированного к выполнению будет готова в следующем году.