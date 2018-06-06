КГГА назначила служебное расследование в отношении главы метрополитена

Виктор Брагинский не предоставил НАПК документы о владении им тремя компаниями

В Киевской городской госадминистрации создали комиссию, которая проведет служебное расследование в отношении главы столичного метрополитена Виктора Брагинского.

Об этом в комментарии 44.ua сообщил заместитель руководителя аппарата КГГА Евгений Ситниченко.

"Есть спор о правомерности или неправомерности отказа НАПК (Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции - ред.) в предоставлении информации. Но это не коррупционное правонарушение", - считает представитель мэрии.

Согласно распоряжению мэра Виталия Кличко, комиссия должна в месячный срок провести служебное расследование в отношении Виктора Брагинского на предмет нарушения им требований части четвертой статьи 12 Закона Украины О предотвращении коррупции.

Смотрите также

В мае НАПК внесло предписание мэру Киева из-за начальника коммунального предприятия Киевский метрополитен Виктора Брагинского. Чиновник не предоставил Агентству информацию и копии документов на запросы относительно владения им корпоративными правами трех предприятий.