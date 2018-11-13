КГГА: Из-за прорыва теплосети в центре Киева без отопления остались два дома

В КГГА обещают, что два объекта будут без тепла максимум сутки

Заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев заявил, что из-за прорыва теплосети на улице Шота Руставели в Киеве в двух домах исчезло отопление.

Об этом сообщает 112 Украина.

"Максимум в течение суток восстановим нормальную работу теплообеспечения. Сети 50 лет, по информации специалистов, она неоднократно подавалась как аварийная в прошлые годы. Поэтому имеем такое наследство, какое именно в этом году город взял в управление. Это жилые, административные здания, садов и школ здесь нет. Перебоев с теплом не должно быть, только два объекта у нас будут без тепла максимум сутки", - сказал Пантелеев.

По словам чиновника, два дома, которые остались без отопления, должны переподключить к другим теплосетям.

13 ноября, на улице Шота Руставели в Киеве произошел прорыв трубы с горячей водой. Поток воды снес один из припаркованных автомобилей.