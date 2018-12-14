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Херсонский облсовет лишил русский язык статуса регионального

Сегодня, 18:17
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Депутаты облсовета лишили русский язык статуса регионального

Фото: пресс-служба Херсонского облсовета

Херсонский областной совет лишил русский язык статуса регионального на территории области, сообщает Укринформ.

Решение поддержали 45 депутатов.

На момент голосования в сессионном зале присутствовали 49 депутатов.

Напомним, что согласно принятому в августе 2012 года решению О первоочередных мерах по выполнению в Херсонской области закона Об основах государственной языковой политики, Херсонский облсовет решил, что на территории области наряду с украинским языком, как государственным, действует русский язык, как региональный, и к нему применяются меры, направленные на использование региональных языков, которые предусмотрены в законе Об основах государственной языковой политики.

В 2012 году Верховная Рада приняла "закон Колесниченко-Кивалова" о языках. Согласно документу, если количество носителей регионального языка на определенной территории составляет не менее 10% от общей численности населения, этот язык могут использовать в работе местных органов самоуправления и официальном документооборота. Однако в феврале 2018 года Конституционный суд признал закон Об основах государственной языковой политики неконституционным.

Теги:   Язык Херсон Россия

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