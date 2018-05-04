Харьковского судью отстранили по подозрению во взяточничестве

Судья Лазюк (на переднем плане) в 2008 году признал невиновными Добкина и Кернеса в незаконном владении оружием

Высший совет правосудия отстранил от правосудия судью Дзержинского районного суда Харькова Сергея Лазюка, подозреваемого во взяточничестве, в связи с его привлечением к уголовной ответственности.

Как сообщает ВСУ, ходатайство в отношении Лазюка направил глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

Отстранение судьи, подозреваемого во взяточничестве, будет действовать до того момента, пока суд вынесет приговор по делу Лазюка или до закрытия уголовного производства.

Ранее Лазюка уже дважды отстраняли от правосудия - в августе и в сентябре прошлого года.

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины подозревают Лазюка в получении взятки 75 тысяч гривен за вынесение решения в интересах заплатившего. Он подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью третьей статьи 368 Уголовного кодекса Украины, а именно получении должностным лицом, занимающим ответственное положение, неправомерной выгоды.

Как пишет Интерфакс-Украина, судья Лазюк известен рядом резонансных вердиктов. Он отклонил иск городской прокуратуры о признании незаконным решения Харьковского горсовета о предоставлении русскому языку на территории города статуса регионального.

В 2008 году судья Лазюк рассматривал админпротоколы о незаконном владении оружием в отношении мэра Харькова Михаила Добкина и секретаря горсовета Геннадия Кернеса и признал обоих невиновными.

В то же время на фоне решения об отстранении Лазюка, он официально указан членом коллегии судей, которые должны рассматривать дело о выделении земли по так называемой кооперативной схеме в Харькове. Подготовительное заседание по делу назначено на 17 мая.