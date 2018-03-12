Харьковских террористов приговорили к 11 годам тюрьмы

Октябрьский районный суд г. Харькова признал виновными троих мужчин в совершении серии террористических актов на территории Харькова и области в период с сентября 2014 года по март 2015 года.

Как сообщили в областной прокуратуре, 36 и 38-летним харьковчанам, которые не признавали свою вину и отказывались сотрудничать со следствием, назначили наказание в виде 11 лет лишения свободы с конфискацией имущества. 28-летнего мужчину, который искренне раскаялся, приговорили к шести годам лишения свободы с конфискацией имущества.

По данным следствия, мужчины в сентябре 2014 года осуществили обстрел Орджоникидзевского и Фрунзенского районных комиссариатов Харькова, устроили взрывы на железнодорожных станциях Залютино (октябрь 2014 года), Шебелинка (январь 2015 года) и Новожаново (март 2015 года), совершили обстрел офиса частного юридического учреждения в сентябре 2014 года и ООО Харьковрегионгаз в январе 2015 года.

Сейчас обвиняемые находятся под стражей. Приговор суда не вступил в законную силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.

Напомним, что в марте 2016 года обвинительный акт в отношении трех мужчин был утвержден и направлен в Октябрьский районный суд г. Харьков.