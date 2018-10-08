08 октября 2018, понедельник

Харьковский суд запретил в Украине деятельность прокремлевской организации Русь триединая

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Участники запрещенной организации призывали к созданию

Участники запрещенной организации призывали к созданию "ХНР"

Окружной административный суд Харькова запретил в Украине деятельность прокремлевской общественной организации Русь триединая.

Соответствующее решение было принято по материалам департамента защиты национальной государственности СБУ.

Как было установлено оперативниками спецслужбы, члены данной организации среди прочего были активными участниками так называемого "антимайдана" и требовали проведения референдума по федерализации Украины.

Кроме того, пророссийские провокаторы организовывали так называемые "крестные ходы" по центральным улицам Харькова, во время которых призывали к созданию фейковой "Харьковской народной республики" с последующим ее вхождением в состав РФ.

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