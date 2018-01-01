Харьковский облсовет лишил русский язык статуса регионального Сегодня, 18:02 30 Цей матеріал також доступний українською В Харькове русский язык больше не имеет статуса регионального Фото: pixabay.com

Харьковский областной совет проголосовала за отмену своего решения от 2012 года, которое предоставило русскому языку статус регионального.

Об этом сообщил депутат Харьковского облсовета Дмитрий Булах в Facebook.

“На прошлой неделе облсовет проголосовал за отмену некоторых своих предыдущих решений. Среди них одно идиотское и одиозное. Решение от 2012 года о том, как и где использовать русский язык. То есть фактическая регламентация его регионального статуса”, - сообщил депутат.

За решение проголосовало 3/4 всех депутатов, а также большинство фракций Оппоблока и Возрождения.

В 2012 году Верховная Рада приняла "закон Колесниченко-Кивалова" о языках. Согласно документу, если количество носителей регионального языка на определенной территории составляет не менее 10% от общей численности населения, этот язык могут использовать в работе местных органов самоуправления и официальном документооборота. Однако в феврале 2018 года Конституционный суд признал закон Об основах государственной языковой политики неконституционным.