Харьковский облсовет лишил русский язык статуса регионального
Харьковский областной совет проголосовала за отмену своего решения от 2012 года, которое предоставило русскому языку статус регионального.
Об этом сообщил депутат Харьковского облсовета Дмитрий Булах в Facebook.
“На прошлой неделе облсовет проголосовал за отмену некоторых своих предыдущих решений. Среди них одно идиотское и одиозное. Решение от 2012 года о том, как и где использовать русский язык. То есть фактическая регламентация его регионального статуса”, - сообщил депутат.
За решение проголосовало 3/4 всех депутатов, а также большинство фракций Оппоблока и Возрождения.
В 2012 году Верховная Рада приняла "закон Колесниченко-Кивалова" о языках. Согласно документу, если количество носителей регионального языка на определенной территории составляет не менее 10% от общей численности населения, этот язык могут использовать в работе местных органов самоуправления и официальном документооборота. Однако в феврале 2018 года Конституционный суд признал закон Об основах государственной языковой политики неконституционным.