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Харьковские курсанты-нацгвардейцы провели акцию в поддержку пленных украинских моряков

Сегодня, 08:13
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Курсанты вдохновились стихотворением

Скриншот видео АТН/Facebook

Три с половиной сотни курсантов и офицеров Академии Национальной гвардии в Харькове провели акцию в поддержку украинских пленных моряков в РФ.

Об этом сообщает 5 канал.

Идея флешмоба возникла из-за стихотворение, которое написал курсант пятого курса Богдан Кушнир.

Стихотворение Объединяемся, военные Украине он написал за несколько минут под влиянием собственных эмоций из-за событий в Керченском проливе и на востоке Украины. В поддержку пленных моряков курсант зачитал его перед строем нацгвардейцев.

Участники флешмоба поздравили моряков, держа в руках флаги Украины, штандарты учебного заведения и военно-морских сил.

"Держитесь, братья, вы ведь не одни", - зачитал свое стихотворение курсант.

Автор рассказал, что своим стихотворением и флэшмобом, хочет донести,  что пленные моряки не должны оставлять надежды. "Они должны верить в то, что за них здесь борются ребята, курсанты, офицеры, сержанты, солдаты - все военнослужащие всех родов войск борются за них и будут стоять до последнего", - добавил Богдан.

Российские силовики захватили два малых артиллерийских бронированных катера Бердянск и Никополь и рейдовый буксир Яны Капу и 24 военнослужащих ВМС ВС Украины 25 ноября в районе Керченского пролива во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины, ранения получили три украинских моряка.

Сохранившие верность присяге. Что известно об украинских моряках, захваченных Россией

Россия настаивает, что украинские военные корабли нарушили госграницу при переходе из Черного моря в Азовское море. Подконтрольный Кремлю суд Крыма арестовал всех захваченных моряков до 24 января 2019 года. Российская сторона вменяет им "незаконное пересечение госграницы", за что им грозит до шести лет лишения свободы. Официальный Киев считает их военнопленными.

По данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, Россия атаковала и захватила украинские военные корабли в международных водах Черного моря.

Реконструкция событий в Керченском проливе

Теги:   Украинские моряки Флешмоб

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