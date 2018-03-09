Харьковская судья приобрела новенькую иномарку втрое дешевле рыночной цены

Такой автомобиль судье обошелся в 3,5 раза дешевле, чем на рынке

Судья Фрунзенского районного суда Харькова Оксана Алтухова приобрела автомобиль Toyota Camry 2018 года выпуска втрое дешевле рыночной стоимости.

Об этом сообщает Харьковский антикоррупционный центр со ссылкой на сообщение о существенных изменениях материального положения, которое опубликовано на сайте электронных деклараций.

Согласно внесенным изменениям, судья приобрела Toyota Camry 2018 за 227 тыс. грн. В то же время, по данным антикоррупционеров, стоимость такого нового автомобиля в Харькове в базовой комплектации стартует от 800 тыс. грн. Это в 3,5 раза больше, чем сумма, которую судья указала в электронной декларации.

Стоит отметить, что в декларации за 2016 год судья сбережений никаких не указывала.

Напомним, что депутат Ирпенского совета Игорь Оверко владеет 186 квартирами в своем городе общей площадью почти 8 тыс. квадратных метров, еще 400 квартир он продал в 2016 году.