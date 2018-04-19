Халатные подрядчики: в Киеве хотят привлечь к уголовной ответственности за некачественно отремонтированные дороги

В прошлом году в Киеве было выделено 140 млн гривен на ремонт межквартальных проездов

КГГА составила так называемый список недобросовестных подрядчиков. Об этом Радио НВ сообщил народный депутат, советник мэра Киева Дмитрий Белоцерковец. По его словам, городская администрация требует от компаний-подрядчиков провести гарантийный ремонт дворов. Если они откажутся исправить проблемы, их ждет уголовная ответственность.

"В Киеве в прошлом году было выделено 140 млн гривен на ремонт межквартальных проездов. Работы на нескольких объектах были выполнены некачественно. Наша задача - провести полный аудит межкварталки для выявления халатных подрядчиков и заставить их провести гарантийный ремонт. Мы опубликовали только первую часть фамилий подрядчиков, в результате шестеро выполнили качественный ремонт. В течение месяца планируем публикацию полного списка", - сообщает Дмитрий Белоцерковец.

Советник мэра добавил, что все официальные претензии городской власти документально оформлены и предоставлены подрядчикам.

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Из-за несовершенного законодательства подрядчиков невозможно привлечь к уголовной ответственности. Такое заявление в комментарии Радио НВ сделал председатель правления общественной организации Моя дорога Роман Хмиль. Подобные письма создают почву для коррупционных схем, считает Хмиль.

"Повносить туда за мелкие нарушения подрядчиков, которые тебе не дают взятки. А те, которые соглашаются на это, все равно будут в "белых" списках. Это вопрос того, как такое будет применяться в наших реалиях. Это непрозрачный механизм, который сейчас обсуждает Укравтодор во всеукраинских масштабах. Организация Transparency International прокомментировала это как коррупционный механизм", - отметил Хмель.

По мнению представителя группы Реанимационного пакета реформ по дерегуляции экономики, эксперта дорожной отрасли Андрея Мартенса, скоро такие письма смогут простимулировать конкуренцию на рынке Украины. В Европе похожим методом пользуются уже давно. Подрядчики заботятся о своей репутации, чтобы не попасть в такие письма, ведь от этого зависит количество их заказов, подчеркнул эксперт.

"Со временем рынок сам себя отрегулирует. Объем финансирования будет расти, что и происходит последние 3-4 года. Со временем мы перейдем к европейскому уровню. Сегодня уже обсуждают привлечения контроллеров - независимых инженеров-консультантов", - отмечает эксперт.

Напомним, еще 10 апреля КГГА проверила качество асфальтирования киевских дворов. Тогда администрация призвала подрядчиков за свой счет провести гарантийные ремонты, иначе пригорозила судом с требованием уголовной ответственности за невыполнение условий договора.