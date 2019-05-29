КГГА призвала киевлян отказаться от воздушных шариков на выпускных
Управление экологии и природных ресурсов КГГА призвало жителей Киева присоединиться к флешмобу #ековипускний и отказаться от воздушных шариков во время выпускных.
Об этом сообщил начальник Управления экологии и природных ресурсов КГГА Андрей Рисованный, передает пресс-служба ведомства.
«Школьникам следует знать, что воздушные шарики разлагаются до 4 лет. Ленты, которыми перевязывают шарики — около 100 лет. Поэтому активно предлагаю всем присоединиться к акции. Зато вместе можно сделать что-то полезное для окружающей среды, например, высадить цветы, найти альтернативу шарикам» — сказал чиновник.
Экологический флешмоб поддержали Министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак и Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.