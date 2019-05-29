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КГГА призвала киевлян отказаться от воздушных шариков на выпускных

Вчера, 20:40
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КГГА призвала киевлян отказаться от воздушных шариков на выпускных - фото

Eirena/pixabay.com

Школьников призвали отказаться от воздушных шаров

Управление экологии и природных ресурсов КГГА призвало жителей Киева присоединиться к флешмобу #ековипускний и отказаться от воздушных шариков во время выпускных.

Об этом сообщил начальник Управления экологии и природных ресурсов КГГА Андрей Рисованный, передает пресс-служба ведомства.

«Школьникам следует знать, что воздушные шарики разлагаются до 4 лет. Ленты, которыми перевязывают шарики — около 100 лет. Поэтому активно предлагаю всем присоединиться к акции. Зато вместе можно сделать что-то полезное для окружающей среды, например, высадить цветы, найти альтернативу шарикам» — сказал чиновник.

Экологический флешмоб поддержали Министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак и Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.

Теги:   Выпускной Киев Школа

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