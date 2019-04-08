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КГГА анонсировала реконструкцию трамвайной линии и подземного перехода на Подоле

Сегодня, 19:58
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КГГА анонсировала реконструкцию трамвайной линии и подземного перехода на Подоле - фото

НВ

В Подольском районе реконструируют трамвайную линию

В Киеве на Подоле комплексно реконструируют трамвайную линию и остановки Контрактовая площадь в пределах Контрактовой площади, ул. Константиновской, ул. Межигорской, ул. Верхний Вал и подземного пешеходного перехода на ул. Спасской. 

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян отметил, что проект утвержден распоряжением ведомства.

Проект предусматривает выполнение комплекса мероприятий, направленных на обеспечение безопасности всех участников дорожного движения: восстановление покрытия проезжей части улиц и тротуаров, установку дорожных знаков, нанесение дорожной разметки и тому подобное. 

Также реконструируют трамвайную линию на улице Константиновской от ул. Верхний Вал до Контрактовой площади, а также переход через ул. Спасскую и транспортно-разворотная узел. Продолжительность выполнения работ - 19 месяцев.

Общая сметная стоимость выполнения работ составляет 286 834,983 тыс. гривен. 

Финансирование расходов будет осуществляться в соответствии с показателями Программы экономического и социального развития Киева на 2018-2020 годы за счет бюджетных средств. В этом году на начало работ выделено 50 110,8 тыс. гривен.

Теги:   Ремонт КГГА Киев

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