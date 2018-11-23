KFC в Доме профсоюзов. Чем завершился конфликт между активистами и фаст-фудом

Открытие ресторана быстрого питания KFC в Доме профсоюзов - неприемлемо. Такое заявление сделал министр иностранных дел Павел Климкин. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Он подчеркнул, что открытие ресторана с жареной курятиной в сожженном штабе революции вызывает вопрос, "действительно ли Майдан изменил коллективное сознание украинцев, или же просто остался в формальной памяти".

Что происходило вокруг Дома профсоюзов

На годовщину Революции достоинства, 21 ноября, в Доме профсоюзов открыли ресторан быстрого питания KFC. Поскольку в этом здании во время Евромайдана погибли люди, открытие заведения возмутило граждан.

На место событий прибыли активисты, в частности, представители патриотической организации С14. Они разрисовали фасад Дома профсоюзов и написали там "Здесь умерли люди", "Где ваше достоинство?", принеся с собой покрышки. Позже на место прибыла полиция, произошли столкновения.

Задержание активистов

Правоохранители пытались задержать нескольких активистов. Как сообщил на своей странице в Facebook народный депутат Мустафа Найем, среди задержанных был также Сергей Мазур. На вызов Мазура на место событий прибыл его адвокат Маси Найем.

В Киеве возле Дома профсоюзов члены праворадикальной организации С14 устроили акцию против открытия кафе, есть задержанные pic.twitter.com/PlC4SeBtrW 21 ноября 2018 г.

Он отметил, что сотрудники полиции пытались незаконно задержать и его, а затем применили против него газовый баллончик. Адвокат написал заявление в управление полиции в Шевченковском районе столицы. Маси Найем отметил, если в течение дня он не получит ответа от силовиков, то будет обращаться в суд.

В результате инцидента у KFC правоохранители доставили в управление полиции шесть человек.

Решать вопрос о работе KFC в Доме профсоюзов следует в правовом поле. Об этом заявил начальник Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко. Соответствующее заявление обнародовала пресс-служба органа.

Полиция отпустила всех активистов, которые были задержаны во время протеста против открытия ресторана быстрого питания KFC в Доме профсоюзов в Киеве.

Недорого пообедать

Представитель Нацполиции Киева Оксана Блищик отметила, что ей нечего добавить к заявлению Крищенко. В ответ на вопрос, будет ли полиция реагировать на дальнейшие действия активистов по заведению KFC на Крещатике, Блищик ответила, что правоохранители будут принимать меры в случае каких-либо правонарушений.

Украинское PR-агентство разорвало контракт с представителем KFC

В четверг активисты снова пришли к KFC на Крещатике. Активисты пытались общаться с сотрудниками заведения. Все это время у здания профсоюзов было полицейское авто.

Федерация профсоюзов подписала контракт с KFC для того, чтобы в здании было заведение питания, где сотрудники могли бы недорого обедать, рассказал Глава федерации профсоюзов Григорий Осовой. Он отметил, что одним из основных условий было, чтобы компания могла своими силами сделать ремонт.

Заведения, которые могут вызвать возмущение

Осовой подчеркнул, что федерация профсоюзов подписала меморандум с инвестором, чтобы в здании не сдавали помещения развлекательным заведениям или любым компаниям, которые могут вызвать возмущение в обществе.

Франчайзинговый партнер KFC

В ответ на письменный запрос корреспондента НВ в KFC отметили, что ресторан в Доме профсоюзов открыла компания, которая является франчайзинговым партнером KFC. Они также отметили, что вся работа KFC в Украине соответствует украинскому законодательству.

В российской компании, которая, вероятно, ввела в эксплуатацию заведение на Крещатике, комментировать открытие не стали. Корреспондент Радио НВ пытался связаться с московским офисом. Секретарь сначала обещала связать его с отделом маркетинга, но связи не было. Позже в компании просто не брали трубку.

Почему KFC на Крещатике

Пиар-стратег Сергей Дидковский рассказал, что после репутационного поражения KFC у ресторана на Крещатике нет шансов. Чтобы нивелировать этот негатив, компания извинится и закроет заведение в здании профсоюзов.

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"Это была направленная ​​провокация KFC, которому порекомендовали там открыться. Эта сеть продает жареную курицу, поэтому понятно, что это воспримут неоднозначно. Второй вариант - они настолько слабы в маркетинге, что не учли этот момент. Третьего варианта быть не может", - сказал Дидковский.

PR-агентство разорвало контракт с KFC

Украинское PR-агентство Mainstream сообщило в Facebook, что разорвало контракт с представителем KFC в Украине. Агентство отметило, что офис KFC не прислушался к их предупреждениям, связанными с открытием ресторана в Доме профсоюзов. По словам агентства, коммуникация, на которой настаивает клиент, противоречит этическим стандартам и ценностям компании. Агентство также извинилось перед украинцами за решение KFC.

В здании не может быть развлекательных заведений

Надо было тщательно продумать, кому сдавать в аренду Дом профсоюзов, отметила культуролог Екатерина Липа. По ее мнению, в этом здании не могут быть развлекательные заведения.

Осенью 2015 года у здания профсоюзов пытались открыть ресторан сети L'kafa. Это должно было произойти в пристройке по адресу Крещатик, 16, вплотную к Дому профсоюзов. Тогда активисты и представители общественности также выступили против.

Напомним, что в четверг, 22 ноября, временно закрыли ресторан международной сети быстрого питания KFC в Доме профсоюзов в Киеве.