600 000 донатов на сумму 3 244 177 от посетителей KFC Украина для украинцев, потерявших дома из-за войны 6 июля, 10:00 Новости компаний KFC

Из-за полномасштабной войны дома многих украинцев были разрушены. Чтобы поддержать людей и помочь им получить новое жилье, сеть KFC Украина и фонд «Лига Помощи» объединились. С каждого чикенбургера передавали 5 гривен в фонд, а затем на собранные средства установили модульные дома для людей, которые потеряли дома.

«У нас была цель — помочь украинцам. Мы заинтересовались идеей и инициативой фонда „Лига помощи“, который устанавливает модульные домики для людей, пострадавших от войны. Хотелось помочь людям, которые потеряли жилье. Тем более что эти домики создаются в Украине компанией Nordic! Поддерживать отечественное производство важно, особенно в непростое время для экономики Украины», — Алина Киптык (директор Тести Фуд, один из франчайзи KFC)

Видео дня

В течение двух месяцев каждый посетитель KFC мог приобщиться к важному делу, просто приобретя чикенбургер или задонатив 5 грн на кассе или онлайн, и сделать свой вклад в доброе дело.

Фото: KFC

Сила маленьких донатов снова доказала свою действенность. За период акции удалось собрать 3 244 177 грн. А это — более 600 000 донатов. Этой суммы хватило на 7 модульных домиков.

«Когда мы размышляли над этой благотворительной акцией, конечно, была цель собрать как можно больше средств. Мы видели, в каких условиях сейчас живут люди, чье жилье пострадало от войны. Нам удалось собрать на 7 модульных домиков. Семь семей получают новое жилье. Это вдохновляет. Жизнь продолжается! И мы очень гордимся, что вместе с нашими гостями можем хоть немного улучшить ее. Хотим еще раз выразить слова благодарности всем донаторам и всем, кто причастен к этому благотворительному проекту. Каждый ваш донат очень ценен!» — Алина Киптык (директор Тести Фуд, один из франчайзи KFC)

Фото: KFC

Домики сейчас устанавливаются в Киевской области. Только на территории Макаровской территориальной громады полностью разрушены 595 и частично повреждены 2095 частных домов.

Одна из историй установки домиков — о Елене. Новый домик для нее установили в селе Гавронщина Киевской области. В начале марта прошлого года, когда российские оккупанты зашли в село, она проживала здесь вместе с мужем. Под обстрелами им удалось выехать на запад Украины и сохранить жизнь. Но их дом, который собственноручно строил ее муж 10 лет, был разрушен. Из-за стресса и обострения болезни муж Елены погиб, и она осталась одна. Благодаря этой акции она получила маленький старт в новую жизнь.

Модульный домик — это возможность продлить жизнь в родном месте. Особенно привязаны к месту жительства пожилые люди. Они прожили в этом селе всю свою жизнь, привыкли к местности, соседям, и менять место жительства для них весьма проблематично. Поэтому такая категория людей больше всего нуждается в модульных домиках.

Фото: KFC

Модульный дом оборудован двухместным диваном, шкафом, мини-кухней, санузлом, кондиционером (для охлаждения и обогрева) и вентиляцией. После подключения коммуникаций (водо- и электроснабжения) человек может комфортно проживать.

Сейчас фонд «Лига помощи» собирает заявки людей, потерявших свое жилье из-за войны, и помогает организовать временное жилье в виде модульных домиков. KFC планирует в ближайшее время продолжить собирать средства и внедрять благотворительные инициативы, чтобы помочь как можно большему количеству семей получить новый дом.



