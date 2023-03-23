На Донбассе погиб доброволец из Новой Зеландии Кейн Те Тай 23 марта, 16:34 Кейн Те Тай (Фото:Kane Iatet / Facebook)

В Украине погиб 38-летний доброволец из Новой Зеландии Кейн Те Тай, боец Интернационального легиона.

Как сообщает пресс-служба ГУР в Facebook, Кейн Те Тай (позывной Черепаха) находился в Украине с первых дней полномасштабной войны. В мае 2022 года он вместе с другом Дэвидом, бывшим американским военнослужащим, помогали харьковским волонтерам, проводили мастер-классы по первой медицинской помощи и доставляли гумпомощь на деоккупированные территории.



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В марте 2023 года во время освобождения села в районе Бахмута доброволец вместе с побратимами обнаружил подвал, в котором российские оккупанты удерживали украинских пленных. Они спасли украинского бойца, которого россияне более 40 дней удерживали без еды и воды.



Родители Те Тая говорят, что он решил стать военнослужащим еще в школе. Он прослужил почти десять лет, потом стал сооснователем благотворительной организации по программе ментального здоровья ветеранов. Служил в Афганистане. В Украине воевал в рядах Интернационального легиона и тренировал добровольцев в районе Угледара. Погиб в бою на востоке Украины, у него осталась 12-летняя дочь.

Инфографика: CNN

«Для многих в Новой Зеландии Те Тай был лицом неофициального участия страны в войне в Украине», — пишет The Guardian.