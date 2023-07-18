Журналист объяснил, почему паромы не компенсируют оккупантам трафик по поврежденному Крымскому мосту 18 июля, 18:06 Крымский мост 17 июля 2023 года (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

Главный редактор BlackSeaNews Андрей Клименко в интервью Radio NV объяснил, почему паромы не компенсируют российским оккупантам трафик по поврежденному Крымскому мосту.

«У них просто нет паромов. У них есть три-четыре парома. Для сравнения, здесь интересно. Когда Керченского моста еще не было, то для того, чтобы обеспечить более-менее стабильное снабжение и военной техники, и просто снабжение для функционирования всего Крыма, они использовали 23 парома», — рассказал Клименко в эфире Radio NV.

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По словам журналиста, в последние месяцы на паромной переправе между оккупированным Крымом и Россией работало всего три парома.

Он отметил, что остальные паромы оккупанты продали, а «какие-то уже пошли „на иголки“, то есть по возрасту».

«И поэтому они не случайно там демонстрационный такой рейс большого десантного корабля несколько дней назад продемонстрировали. То есть, я уверен, что они сейчас задействуют Керченскую паромную переправу. У них достаточно много, у них десяток больших десантных кораблей. Что можно сказать? Пусть возят. Меньше будут возить в Мариуполь пополнение для войск российских, которые действуют на территории Запорожской области», — добавил Клименко.

11 июля сообщалось, что большие десантные корабли военно-морского флота России начали переправлять автомобили через Керченский пролив из-за огромных пробок на Крымском мосту.

4 июля российские пропагандисты сообщали, что министр обороны РФ Сергей Шойгу хочет предоставить два десантных корабля, чтобы перевозить автомобили через Керченскую переправу во временно оккупированный Крым.

3 июня издание Daily Mail сообщало, что российские оккупанты в Крыму боятся, что боевики ЧВК Вагнера нанесут удары по Крымскому мосту. Поэтому туристы едут на полуостров и стоят в очереди до семи часов, пока охранники обыскивают каждую машину на предмет взрывчатки.

В ночь на 17 июля на Крымском мосту прогремели взрывы, после чего все движение по нему было остановлено. Крымский гауляйтер Сергей Аксенов заявил о «чрезвычайном происшествии», а российские паблики писали о серьезном повреждении по меньшей мере одного пролета. Позже оккупанты сообщили о восстановлении железнодорожного сообщения.

Утром 18 июля в так называемом «министерстве транспорта» Крыма заявили, что легковые автомобили движутся по Крымскому мосту или через другие временно оккупированные территории Украины. Там якобы организовали реверсивное движение.

Источник NV в правоохранительных органах сообщил, что к ночным взрывам на Крымском мосту причастны СБУ и Военно-морские силы Украины. По словам собеседника, мост атаковали с помощью надводных дронов.

Вице-премьер страны-агрессора России Марат Хуснуллин заявил, что один пролет автодорожной части Крымского моста не подлежит восстановлению.

Это уже второй случай взрывов на Крымском мосту, который Россия использует для переброски бронетехники и живой силы на юг Украины. 8 октября 2022 года в результате мощного взрыва рухнули несколько его пролетов.

Кремлевский режим обвинил в организации диверсии главу Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. Со своей стороны, в ГУР эти заявления опровергли, назвав их «бредом».