Керченский конфликт: российский Мемориал признал украинских моряков политзаключенными Вчера, 19:49 2402 Цей матеріал також доступний українською Громадське Россия незаконно удерживает украинских моряков Громадське

Российская правозащитная организация Мемориал признала 24 украинских военных моряка, взятых в плен во время инцидента в Керченском проливе, политическими заключенными.

"Мемориал считает военнопленных политическими заключенными, требует прекращения их уголовного преследования и освобождения, а до этого - содержания их в соответствии с положениями Третьей Женевской конвенции об обращении с военнопленными", - говорится в сообщении.

В правозащитной организации также заявили, что считают керченский инцидент - международным военным конфликтом, а моряков - военнопленными.

Правозащитники РФ отметили, что украинские моряки не могут преследоваться по уголовным законам России и должны быть освобождены.

Напомним, 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива российские силовики незаконно захватили два украинских катера Бердянск и Никополь, а также рейдовый буксир Яны Капу, следовавшие в порт Мариуполя. Три украинских моряка получили ранения, когда российские военные открыли огонь по катеру Бердянск.

На борту украинских судов находилось 24 военнослужащих ВМС ВС Украины. Московский суд арестовал всех моряков без права внесения залога.

Москва инкриминирует украинским морякам "незаконное пересечение госграницы", за что им грозит до шести лет лишения свободы. Официальный Киев считает их военнопленными и требует немедленного освобождения.