Керченский кризис: украинские консулы встретились с тремя ранеными моряками Сегодня, 18:58 190 Цей матеріал також доступний українською Украинские консулы намерены посетить всех задержанных в субботу

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что украинским консулам в Москве удалось посетить трех украинских военных моряков, захваченных российскими пограничниками в Керченском проливе.

Об этом он заявил 6 декабря в кулуарах встречи ОБСЕ в Милане.

По его словам, утром 6 декабря украинские консулы при поддержке международных партнеров получили от МИД РФ график посещений задержанных украинцев в СИЗО Москвы.

"И именно сейчас наши консулы встречаются с ранеными ребятами, с тремя. И потом каждый день будут встречаться [с украинскими моряками] таким образом, чтобы к субботе посмотреть, в каком они состоянии", - сказал Климкин.

Напомним, что 5 декабря МИД РФ впервые проинформировал о местонахождении украинских военных моряков, захваченных в Керченском проливе 25 ноября, и пообещал допустить к ним украинских консулов.

Адвокат Евгения Закревская рассказала, что трое раненых моряков находятся в больнице следственного изолятора №1 по Москве.

Российские силовики захватили два малых бронированных артиллерийских катера Бердянск и Никополь и рейдовый буксир Яны Капу и 24 военнослужащих ВМС ВС Украины 25 ноября в районе Керченского пролива.

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Россия настаивает, что украинские военные корабли нарушили госграницу при переходе из Черного моря в Азовское море. Подконтрольный Кремлю суд Крыма арестовал всех захваченных моряков до 25 января 2019 года. Российская сторона вменяет им "незаконное пересечение госграницы". Официальный Киев считает их военнопленными.

По данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, Россия атаковала и захватила украинские военные корабли в международных водах Черного моря.

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После событий в Керченском проливе президент Украины ввел военное положение на 30 дней в таких областях, как Винницкая, Луганская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории.

Реконструкция событий в Керченском проливе

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