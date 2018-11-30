Керченский кризис. Где российские войска начали наращивать вооружение

Президент США Дональд Трамп отменил встречу с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 из-за пленных украинских моряков. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Трамп отметил, что дальнейший диалог с Владимиром Путиным станет возможным после того, как конфликт будет решен.

Ситуация в Азовском море будет обсуждаться на саммите, который состоится в период с 29 ноября по 1 декабря в Аргентине, сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на брифинге по итогам встречи в Берлине.

Транзит газа

Он отметил, что обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель ситуацию в Азовском море. Меркель хорошо владеет информацией о ситуации в Керченском проливе. Также Гройсман рассказал, что обсуждал с канцлером Германии Северный поток-2, и Меркель считает, что Украина должна и в дальнейшем осуществлять транзит газа.

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Меркель подчеркнула, что санкции против России были введены за нарушения международного права. Она обвинила Москву в намерении заблокировать восточные украинские порты в Азовском море.

Приказ о нападении

Российские самолеты целенаправленно обстреляли украинские корабли с неуправляемых ракет в Керченском проливе, заявил заместитель главы СБУ Олег Фролов. Он также продемонстрировал запись перехваченных разговоров российских пилотов 25 ноября.

Эти переговоры подтверждают, что российское военное руководство сознательно отдавало приказ применить оружие против украинских кораблей, которые использовали в качестве мишени. По его словам, самолеты использовали оружие, выполнили задание и вернулись в пункт постоянной дислокации.

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Фролов убежден, что "украинские военнослужащие выжили чудом, ведь потерпели 6 видов нападения". Последнее нападение длится до сих пор - это физическое и морально-психологическое давление. Также они подверглись незаконному аресту.

Запрет для иностранцев посещать Крым

Украина полностью закрыла въезд в оккупированный Крым для иностранцев. Как сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы, пересекать административную границу с оккупированным полуостровом могут только граждане Украины. Ограничения будут действовать в рамках военного положения. Особое внимание при проверке будет уделяться "группе риска". Речь идет о гражданах России, рассказали пограничники.

Напряженная ситуация на админгранице

В Херсонской области вводится усиленный контроль за работой морских портов и движением судов, сообщил глава ОГА Андрей Гордеев. На территории Херсонской области находятся Херсонский и Скадовский морские торговые порты и портопункты в Геническе и Хорлах.

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Гордеев рассказал, что российские войска укрепляют свои позиции в Крыму и на админгранице с Украиной. Он отметил, что местные власти уже провели переговоры с инвесторами и объяснили им, что во время военного положения никто не будет нарушать их права.

Россия развернула вооружение

Россия развернула в оккупированном Крыму четвертый дивизион зенитно-ракетных комплексов противовоздушной обороны С-400 Триумф, сообщили в Черноморском флоте РФ. Расчеты ЗРК заступили на боевое дежурство в Джанкое на севере полуострова - около админграниц с материковой Украиной, сообщает ТАСС.