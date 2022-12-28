«Их манила идея защиты государственности». Кто четверо погибших, которые делали «хлопок» в России, пока ФСБ «сосала» — рассказ побратима 28 декабря, 19:53 Эксклюзив НВ Человек держит украинский флаг (Фото:REUTERS/Lisi Niesner)

Группа из четырех украинских военнослужащих погибла на границе Брянской области РФ при выполнении боевого задания.

Их имена — Юрий Горовец, Максим Михайлов, Тарас Карпюк, Богдан Лягов.

Для воина это достойная смерть, говорит их знакомый и участник российско-украинской войны Евгений Карась, потому что они действовали максимально решительно и причинили очень много бед оккупантам. Карась в интервью Радио НВ рассказал о жизни этих незаурядных личностей и их работе на территории РФ.

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— Что мы должны знать об украинцах, погибших в Брянской области?

— Это были незаурядные личности. Некоторых я знал с 2007 года. Это уже, вероятно, 15 лет прошло. Люди, выделявшиеся стойкостью своих взглядов. Они не жили жизнью обычных граждан в том смысле, что они были достаточно чужды каким-то материальным ценностям, каким-то успехам в рамках общественных шаблонов, которые были.

Они жили интересной жизнью, любили приключения, какие-то новые сферы. Кто-то был талантлив, занимался музыкой, кто-то — актерским искусством, разные интересные курсы, неожиданные сферы, путешествия, радикальная политическая жизнь, религиозная жизнь. Очень разноплановые люди, которые нашли бы себя в любой сфере. Занимались спортом. Убежден, если бы занялись бизнесом, им тоже это удалось бы.

Но они всегда были на фронте общественно-политических событий. Их манила идея защиты украинской государственности. И они здесь пошли до конца. Были именно той пассионарной группой, которая делала «бавовну».

— Мы видели пост изменника Ильи Кивы, который написал, что у Кирилла Буданова закончились люди, поэтому он использует «людей Дмитрия Корчинского», актеров и так далее. Как мы должны это комментировать?

— В общем, для разведывательного сообщества было бы нормально использовать актерские способности. Илья Кива просто дегенерат и кретин, поэтому он несет что попало, какую-то пропаганду, что там все «плохо».

Но реакция российского военного сообщества, даже тех же «вагнеровцев» была осторожно уважительной. Потому что они себе не позволяют столь решительные операции. И тем более они понимают, что такие операции удавались и будут удаваться. Поэтому даже некоторые российские военные с такой холодной воинской честью отнеслись к рискованности действий этих ребят.

Относительно того, что эти операции рисковые, — безусловно. Что касается того, надлежащая или ненадлежащая подготовка, — мы не знаем. Очевидно, что все эти люди были военными до этого.

Богдан Лягов — самый молодой. Он на эту войну уже поступил (с 24 февраля — ред.).

Но это были добровольцы. Люди, которые занимались туризмом, выживанием, умеют вести себя в экстремальных ситуациях, имеют военную службу. И талантливые, быстро обучаются. Поэтому, соответственно, мы видим очень качественную экипировку, хорошее обеспечение — не то чтобы там что-то космическое, просто одежда, оружие такие, как должны быть.

Люди выполняли тяжелую работу. Из того, что сейчас известно, выполняли ее много раз успешно. Как минимум уже девять месяцев прошло этой войны. Многие успешные операции, но, к сожалению, погибли в бою.

Для диверсанта, для разведчика всегда бывает иногда судьба неудачи. Потому что всегда это в определенной степени авантюра. Особенно на такой войне, когда ни одна группа не могла иметь сто процентов гарантий, что все пройдет хорошо. Потому что очень сложные обстоятельства, противник, задачи.

— Знаем ли мы, при каких обстоятельствах погибли украинские герои?

— Я не интересовался подробностями боя, подробностями гибели, это не играет роли. Будет какая-то доля ошибки в любом случае. Что-то где-нибудь будет. Но это не играет никакой роли, потому что война — это серия ошибок, которые ты можешь обойти. Ошибки будут в любой операции.

Это пассионарные добровольцы. В условиях, когда тяжело вести деятельность, когда трудно что-либо предлагать, есть люди, которые берут на себя участь нести это бремя и рисковать. И это огромная потеря. Эти люди — это действительно незаурядные личности, которые, если бы повзрослелие через 10 лет, были бы точно чиновниками, политиками, известными военными.

Но Бог уже унес эту группу на небо.

Мы видим, как гибель этой группы реагирует российская сторона, видим эти фотографии. Вероятно, что не смогло их поймать ФСБ. Не было никакой засады на них, не было захвата их в плен. Были очень сложные маршруты, рисковые. И попали на сложное минное поле. Не просто мины — там специфическая система, в Чечне использовались такие минные ловушки. И уже в этих условиях погибли.

То есть это ложь, что ФСБ рассекретили группу. Это ложь, что ФСБ кого-то там оцепили. ФСБ, как я написал, «сосали», все взрывалось вокруг. Просто всегда при таких диверсионных операциях есть доля несчастья, она случается.

Эта группа не была обнаружена противником, эта группа не была остановлена противником. Это минные поля. На минных полях часто люди и в тылу подрываются. А когда они сложные… Много раз проходили, а в этот раз, к сожалению, так получилось.

— Мы публикуем их имена, потому что россияне это уже сделали, объявили их.

— Россияне опубликовали их фотографии где-то [26 декабря] в 11 часов. Где-то около двух-трех часов дня они опубликовали полный список. К тому моменту мы уже примерно понимали, что и как.

Мне посоветовали написать [о них], чтобы удостоить этих людей чести за те миссии, которые они выполнили. Для воина это достойная смерть, потому что принесли очень много бед оккупантам. Действовали максимально решительно. И враг не мог никак им противодействовать. Мина — это такое дело. Это не был результат хорошей контрразведывательной работы ФСБ. ФСБ лажало, и потому российские военные с таким трепетом и испугом отнеслись к этой группе. Они понимают, что такие группы еще будут, такие группы были. Мы не боимся. Российский спецназ, в том числе ГРУ, опасается. А наши ребята делают.

— Сейчас, кажется, впервые высшее руководство говорит о том, что мы готовы возвращать Крым и Донбасс военным способом. Мы видим беспрецедентные действия по Московскому патриархату в Украине. Наконец-то. Эти изменения являются коренными? Действительно ли мы встали на тот путь, когда нет возврата?

— Пока мы живы, эта точка невозврата уже стоит. А что мы можем все погибнуть, я думаю, что не с той удачей (России — ред.). Уже столько всего было сделано. Погибает очень много лучших из нас, но этих потерь недостаточно для того, чтобы остановить необратимость исторического развития.

Ведь уже ОПЗЖ в Киеве, вся эта шобла, думают, что еще немного и сейчас будут покупать каких-то военных и так далее, потихоньку [организовывать] какое-то возвращение. Какие-то политикане уже готовятся на выборы. Весь этот смешной мусор, который в этом горне истории, как осадок в бензине. И этот осадок думает, что он будет что-то решать.

Но это уже не то государство, не та нация, где что-то может решать какой-то капитал. Это уже совсем новое сообщество, сплоченное теми историческими вызовами, которые мы полностью пережили.

Мы все рано или поздно умрем. А вопрос в том, что останется после нас? Оставить детей — это правильно, и это должен сделать каждый. Но иногда бывают более великие вещи. То, что сделала эта диверсионная группа, их работа, их пример, риск… На этом будут воспитываться будущие поколения. И этот героизм, этот дух — это то, что можно ретранслировать, копировать, передавать. И это то, что мы должны мотивировать закончить то, о чем они мечтали.

Идеализм этих ребят, их взгляды, сейчас редко [встречается]. Вот в Московском патриархате нет ни одного человека, который бы имел большую близость к тому, как хотел бы видеть Господь человека, чем Юрий Святоша. Очень скромный, воспитанный, интеллигентный, смелый и отчаянный человек. Недаром его назвали Святошей. Я никогда этим не интересовался, но я знал, что он был членом религиозного сообщества и националистом. Но от него этим всем веяло. Несмотря на то, что он всегда любил стильно одеваться, его любили девушки, но повсюду чувствовалось смирение, как практически у какого-нибудь монаха. Хотя у него не было бороды.

Добродетели этих людей и их идеалы будут воплощены, я не сомневаюсь. Лучшие погибающие люди делают так, чтобы мы завершили начатое ими дело. С ними это было бы гораздо легче, а теперь это для нас дополнительный вызов, чтобы мы показали, на что мы готовы. Эти люди полностью заплатили своей жизнью за то, чтобы мы жили в мирных преуспевающих городах Украины будущего. А теперь эстафету передано нам показать, на что способны мы.

— В 2013—2014 году мы неправильные выводы сделали, учитывая, что мы имеем сегодня? Или вы с этим не соглашаетесь?

— Где-то в 2006 году в разрушенном историческом здании на Софийской площади, где когда-то выступал Михаил Грушевский, заседали националисты и писали какие-то программы: как реформировать армию, как мы будем делать отношения там и там, насколько мы хотим и как будем идти в НАТО, связанных с Россией. Тогда национализм был очень слабым, наше собрание разгоняла милиция, УБОП бегал за нами. Все это было интересно и весело.

И я думал тогда, что на самом деле нужно заниматься практической деятельностью, а наши идеи далеки будут от воплощения и далеки от какого-либо аудита. Сейчас можно с грустью констатировать, что человечество и наши «хотелки» развиваются очень быстро. В целом же история развивается очень постепенно. И все то, что нам казалось каким-то ретроградным, стариком, все эти идеи, как называли, пещерного национализма — это все оказались абсолютно актуальными взглядами. И все это работает в современности.

Это все нужно было делать в 2014 году. Мы тогда подумали, что спешим в Европу, надо заниматься другими вещами. Сейчас все уже поняли, но, к сожалению, пришлось заплатить огромную цену.

И сейчас смешно, когда некоторые люди изменили взгляды. Наташа Влащенко. Возможно, она действительно изменила взгляды. Я в любом случае поддерживаю всех. Я даже Добкина не критиковал, пока в ресторане его не увидели. Я максимально поддерживаю то, что люди имеют право изменить взгляды в такое время. Но смешно, когда люди меня спрашивают: «Евгений, может, вы что-то переосознали из собственных взглядов?» Мне нечего было осознавать, потому что все, что я говорил с 2004 года, нужно было делать.

В 2014 году могло быть по-другому. Я помню, что после Майдана мне мои товарищи говорили: «Мы сейчас строим либеральную демократическую Украину, не надо сейчас гонять регионалов, нам нужно помириться, нужно вместе». Тогда все это зло объединилось.

Сейчас тоже недостаточная работа в тылу, но после масштабных событий этой войны точно не будет, как было в 2014 году. Как в 2014 году не будет.

Я думаю, что после войны будет еще очень бурно, очень интересно. И нам обязательно нужно осуществить раздел России. Ту публику, которая соберется после войны, нужно будет очень грамотно задействовать. Я совсем не шучу, что наши будут в миротворческих операциях где-нибудь задействованы. Потому что сейчас у нас пассионарный перегрев. Такой, как был в Чечне. И эту страну им так и не удалось сломить, потому что сопротивление продолжается. И она первая, я думаю, отколется. Будет куча ошибок, но я гарантирую, что ленивого болота [в Украине], как было в 2015 году, уже сейчас не будет. Будет сложная, очень большая (в смысле своей исторической миссии в мире) Украина очень интересна. Жить стоит только ради того, чтобы посмотреть, как будет интересно после войны. Скучно точно не будет.

— Я хотел бы вас спросить о российских правых, участвующих в этой войне. Что вы о них поняли?

— Российские националисты, ультранационалисты, какие-то неофашисты, неонацисты — это отличная основа для работы наших спецслужб. Поэтому уже многие из них в России погибли, к сожалению. Как и отчасти ультралевые, но их там гораздо меньше.

Российское ультраправое сообщество все сидело по тюрьмам, их передавили. Это, кстати, плюс для нас. Ибо в любом случае это люди пассионарные, опасные. И, к счастью, очень многие выходцы из российского правого националистического движения воюют сейчас за Украину. Свобода России, Российский добровольческий корпус практически на 70% укомплектован именно российскими националистами. И здесь они полезны нашему государству тем, что они воюют. Они хорошо воюют. Они более пассионарны, чем среднестатистический русский военный. Даже если это был либерал, он все равно умнее, чем обычный русский солдатик. Эти храбрые, но не идиоты. Они полезны государству.

Самое главное, что все эти люди — это, по сути, фронтовая дипломатия для нашего государства. Потому что все эти люди поддерживают контакты с людьми, которые находятся в оккупированной Белгородщине, Ростовщине, Кубани. И когда будет происходить хаос в России, все это будут агентурные ниточки, которые будут использованы для того, чтобы наши миротворцы максимально быстро и эффективно взаимодействовали с новыми правительствами, или знали, кого в эти правительства нужно выбирать на этих территориях послевоенной и разваленной России, в этих республиках.

Мы можем бесконечно не любить россиян, но для того, чтобы был максимально быстрый развал, чтобы новообразованные образования были максимально лояльны или понятны нам, нужно, чтобы мы уже сейчас сканировали почву, кто там из местных финансово-политических элит, кто там из харизматичных остатков публики был нашими спецслужбами завербован, подкуплен, или просто было налажено с ними сотрудничество на выгодных условиях. Поэтому я поддерживаю действия нашей разведки, которые создаются такие формирования, как Легион Свобода России или Российский добровольческий корпус. Это действительно нужно для того, чтобы ускорить конец России.

— А как вы оцениваете, что было достаточно свидетельств, что именно ФСБ пыталась внедрить в украинские правые организации своих агентов?

— Так здесь агентов ФСБ в Верховной Раде было, я думаю, людей 40 были стукачами. В куче организаций. Мы видели, как они манипулировали. Видели, как, в частности, российские структуры действуют через немецкие коммунистические фонды. Нанимали наших ЛГБТ, либералов, как они действовали.

Спецслужба должна действовать через все идеологические или какие-то негосударственные структуры. Есть те, кто занимается государственными структурами, есть те, кто занимается политическими движениями. Агентов здесь было очень много.