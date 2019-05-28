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КБ Южное разработало новую ракету-носитель

Вчера, 03:54
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КБ Южное разработало новую ракету-носитель - фото

Yuzhnoye State Design Office/Facebook

Иллюстрационное фото

Генеральный директор украинского конструкторского бюро Южное Александр Дегтярев заявил о создании космической ракеты-носителя Маяк-3.9S.

Об этом сообщает УНИАН.

По его словам, она заменит ракету-носитель Зенит, который производился с использованием российских деталей.

«В конструкторском бюро Южное разработана ракета Маяк-3.9S, которая по своим характеристикам достаточно серьезно превосходит Зенит», — заявил Дегтярев.

Он сообщил также, что в Украине будет запущено производство деталей, которые ранее закупались в России.

Теги:   КБ Южное Ракета-носитель

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