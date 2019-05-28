КБ Южное разработало новую ракету-носитель Вчера, 03:54 Цей матеріал також доступний українською Yuzhnoye State Design Office/Facebook Иллюстрационное фото Yuzhnoye State Design Office/Facebook

Генеральный директор украинского конструкторского бюро Южное Александр Дегтярев заявил о создании космической ракеты-носителя Маяк-3.9S.

Об этом сообщает УНИАН.

По его словам, она заменит ракету-носитель Зенит, который производился с использованием российских деталей.



«В конструкторском бюро Южное разработана ракета Маяк-3.9S, которая по своим характеристикам достаточно серьезно превосходит Зенит», — заявил Дегтярев.

Он сообщил также, что в Украине будет запущено производство деталей, которые ранее закупались в России.