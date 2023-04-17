У Офиса омбудсмена есть десятки видео с публичными казнями украинских военных россиянами — Лубинец 17 апреля, 11:48 Погибший военный возле Часового Яра, 9 апреля 2023 года (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Офис омбудсмена получил «десятки видео» публичных казней украинских военных российскими оккупантами за последние девять месяцев.

Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил в интервью Украинской правде.

«Это отрезание головы, отрезание половых органов, отрезание ушей, носа, конечностей, фаланг на руках. Некоторых [из российских военных-исполнителей казней] удалось верифицировать. И я знаю, что один человек понес наказание — он погиб во время боевого столкновения с украинскими войсками», — сказал Лубинец.

Видео дня

Он считает, что для публичного распространения Россией видео с казнями украинских бойцов есть несколько причин:

чтобы « поддерживать градус антиукраинской истерии» внутри российского общества;

поддерживать градус антиукраинской истерии» внутри российского общества; убедить своих солдат не сдаваться в плен ВСУ;

запугать украинских военных, готовящихся к контрнаступлению.

11 апреля в российских Telegram-каналах появилось видео, на котором оккупанты казнят, вероятно, украинского военного, живьем отрезая ему голову ножом.

СБУ начала досудебное расследование. Президент Владимир Зеленский призвал мировых лидеров отреагировать на зверства россиян.

Лубинец заявил, что украинская разведка «приблизительно» знает, кто и где казнил украинского военного.