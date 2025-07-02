В Офисе генпрокурора рассказали, сколько уже было осуждено россиян за казнь украинских военных (Фото: Генштаб ВСУ)

С начала полномасштабного вторжения России в Украину прокуроры задокументировали убийства 273 украинских военнопленных российскими оккупантами. Подозреваемыми пока что являются до десятка оккупантов, осуждены — единицы.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора в комментарии Liga.net.

По фактам убийств возбуждено 77 уголовных производств. Также ведется отдельное расследование по факту казни 49 украинских военнослужащих, которые находились в плену в Еленовке.

Реклама

При этом военнослужащим армии России сообщено о подозрении, из которых обвинительные акты в суд направлены в отношении трех человек.

Два человека осуждены, в отношении одного российского оккупанта суды продолжаются.

Прокуратура не уточнила, речь идет о заочных или реальных приговорах, однако сообщила, что всего за совершение различных военных преступлений осуждено 188 человек, из них очно — 18 российских военнопленных и одно гражданское лицо. Остальные — по процедуре in absentia.

С января по июнь 2025 года в единый реестр досудебных расследований внесены сведения о 22 убийствах 56 украинских военнопленных.

Читайте также: СБУ сообщила о подозрении оккупанту за расстрел трех украинских военнопленных в Волчанске

«Таким образом, это подтверждает как совершение преступлений указанной категории в последнее время, так и их систематическое совершение на протяжении всего периода полномасштабного вторжения», — подчеркнули в прокуратуре.

1 июля уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что российские оккупанты, по всей вероятности, совершили еще одно военное преступление — казнили украинского военнопленного.

Осенью 2024 года Офис генпрокурора сообщал, что российские оккупанты казнили уже 102 украинских военнопленных. По данным правоохранителей, около 80% всех казней украинских военных россиянами состоялись в 2024 году.

В декабре 2024-го Институт изучения войны (ISW) написал, что военные командиры РФ активно поддерживают убийства пленных украинцев, количество которых значительно возросло.

В апреле 2025 года сообщалось, что миссия ООН по мониторингу соблюдения прав человека в Украине задокументировала 91 внесудебную казнь украинских военнопленных с августа 2024 года.

23 мая российские оккупанты на Покровском направлении снова расстреляли двух украинских военнопленных, сообщили в прокуратуре.

Позже в ГУР Минобороны Украины заявили, что зафиксировали более 150 случаев казней украинских военных, которые попадали в плен к российским оккупантам.