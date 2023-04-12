Казнь украинского бойца. Минобороны просит не говорить о личности погибшего и прекратить распространять видео 12 апреля, 13:23 Анна Маляр (Фото:Анна Маляр/Facebook)

Украинские службы тщательно изучают видео с казнью украинского военного россиянами, чтобы идентифицировать военных преступников и погибшего. Министерство обороны призывает не делать предположений относительно его личности.

Об этом заявила замглавы ведомства Анна Маляр в среду, 12 апреля.

По ее словам, ночью Минобороны вместе с силовыми ведомствами и спецслужбами покадрово изучали запись. Она подчеркнула, что идентификация человека по видео, а тем более при таких обстоятельствах — «чрезвычайно сложная задача».

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«Поэтому просим воздержаться от публичного озвучивания каких-либо версий до официальных выводов. Пожалуйста, имейте уважение к близким погибшего, не делайте никаких публичных предположений по поводу личности погибшего, даже если вы абсолютно уверены, что узнали его», — подчеркнула Маляр.

Также Минобороны призывает остановить распространение видео с казнью и любых подобных видеокадров: «Теперь, когда все уже увидели — это должны смотреть прокуроры и Международный суд», — добавила замминистра.

Ранее в российских Telegram-каналах появилось видео, на котором оккупанты РФ казнили, вероятно, украинского военного, заживо отрезав ему голову ножом.

СБУ начала расследование. Президент Владимир Зеленский заявил, что законная ответственность для РФ будет за все и призвал мировых лидеров отреагировать на зверства россиян.

