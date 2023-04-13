«Борьба внутри силовых элит РФ». Маляр объяснила, зачем россияне выложили в сеть видео казни пленного украинца 13 апреля, 20:39 Анна Маляр (Фото:facebook.com/ganna.maliar)

Заместитель министра обороны Анна Маляр считает, что оккупанты обнародовали видео с казнью украинского военного из-за борьбы внутри российских силовых элит.

«Варианты, почему это видео появилось сейчас, могут быть разные. Первый — это то, что возможно они хотят нас запугать, хотя очень сложно представить, чем нас можно запугать после того, что мы уже за этот год прошли. Второе — это может быть, борьба внутри российских силовых элит», — сказала она в эфире телемарафона.

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Маляр добавила, что у ВСУ есть предположения о том, представители какого подразделения РФ это могли сделать.

«Возможно, это именно и есть внутривидовая борьба в самой России. Они друг друга топчут таким образом, выдавая на публику такие видео», — отметила Маляр.

Замминистра добавила, что россияне могут снимать подобные садистские видео по двум причинам. Первая — это отчет подразделения, что задача выполнена, а вторая — люди, которые это реализовывали, очевидно, делали это не впервые и получают от этого определенное удовлетворение и самоутверждение.

Также, по ее словам, благодаря этому видео есть шанс на международном уровне осудить людей, которые это преступление совершали.

«Здесь очень важно, как мир это оценивает. Ведь речь идет об агрессии, преступлениях против человечности и геноциде украинского народа. И здесь крайне важна международная правовая оценка», — сказала она.

11 апреля в российских Telegram-каналах появилось видео, на котором оккупанты казнят, вероятно, украинского военного, отрезая ему голову ножом. СБУ начала досудебное расследование.

Заместитель министра обороны Анна Маляр попросила до официальных выводов не озвучивать версий относительно личности погибшего.

Президент Владимир Зеленский призвал мировых лидеров отреагировать на зверства россиян. Мировые политики и деятели, среди которых генсек ООН Антониу Гутерриш, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич признали, что их ужаснуло видео очередных зверств россиян и осудили предполагаемое преступление.