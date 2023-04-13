«Борьба внутри силовых элит РФ». Маляр объяснила, зачем россияне выложили в сеть видео казни пленного украинца

13 апреля, 20:39
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Анна Маляр (Фото:facebook.com/ganna.maliar)

Анна Маляр (Фото:facebook.com/ganna.maliar)

Заместитель министра обороны Анна Маляр считает, что оккупанты обнародовали видео с казнью украинского военного из-за борьбы внутри российских силовых элит.

«Варианты, почему это видео появилось сейчас, могут быть разные. Первый — это то, что возможно они хотят нас запугать, хотя очень сложно представить, чем нас можно запугать после того, что мы уже за этот год прошли. Второе — это может быть, борьба внутри российских силовых элит», — сказала она в эфире телемарафона.

Видео дня

Маляр добавила, что у ВСУ есть предположения о том, представители какого подразделения РФ это могли сделать.

«Возможно, это именно и есть внутривидовая борьба в самой России. Они друг друга топчут таким образом, выдавая на публику такие видео», — отметила Маляр.

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Замминистра добавила, что россияне могут снимать подобные садистские видео по двум причинам. Первая — это отчет подразделения, что задача выполнена, а вторая — люди, которые это реализовывали, очевидно, делали это не впервые и получают от этого определенное удовлетворение и самоутверждение.

Также, по ее словам, благодаря этому видео есть шанс на международном уровне осудить людей, которые это преступление совершали.

«Здесь очень важно, как мир это оценивает. Ведь речь идет об агрессии, преступлениях против человечности и геноциде украинского народа. И здесь крайне важна международная правовая оценка», — сказала она.

11 апреля в российских Telegram-каналах появилось видео, на котором оккупанты казнят, вероятно, украинского военного, отрезая ему голову ножом. СБУ начала досудебное расследование.

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Заместитель министра обороны Анна Маляр попросила до официальных выводов не озвучивать версий относительно личности погибшего.

Президент Владимир Зеленский призвал мировых лидеров отреагировать на зверства россиян. Мировые политики и деятели, среди которых генсек ООН Антониу Гутерриш, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич признали, что их ужаснуло видео очередных зверств россиян и осудили предполагаемое преступление.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Минобороны Украины Видео Пленный Казнь Анна Маляр

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