Видео с казнями украинских военных не повлияют на обращение с российскими пленными — Лубинец 14 апреля, 08:28 Дмитрий Лубинец (Фото:t.me/dmytro_lubinetzs)

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что появившиеся в Интернете видео казней украинских военных не повлияют на обращение Украины с российскими военнопленными.

«Это ни на что не повлияет. Украина полностью выполняет Женевскую конвенцию. У нас создан отдельный лагерь для военнопленных российской армии. Регулярно туда приезжают мои сотрудники, там регулярно находятся представители Международного комитета Красного Креста, международные эксперты и даже международные журналисты», — сказал Лубинец в интервью Радио Свобода.

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По его словам, Украина максимально открыто показывает, что отличается от России и придерживается своих обязательств, защищает права военнопленных, "даже тех, кто пришел нас убивать".

Российские оккупанты казнили, вероятно, украинского военного, отрезав ему голову ножом.

Шокирующее видео жестокого убийства появилось в российских провоенных Telegram-каналах вечером 11 апреля. Его также опубликовал в своем Twitter украинский блоггер Игорь Лаченков.

Это не первый такой случай. 6 марта в сети появилось видео, на котором российские военные в упор расстреляли безоружного украинского пленного. Россияне направили камеру на пленного, он произнес «Слава Украине», после чего кто-то из врагов сразу прицельно выстрелил ему в голову, а затем еще несколько раз в тело.

Вскоре удалось выяснить, что расстрелянным защитником был снайпер 163-го батальона 119-й отдельной бригады ТРО Черниговской области Мациевский Александр Игоревич.

Президент Владимир Зеленский 12 марта присвоил Мациевскому звание Героя Украины.

До видео с расстрелом Мациевского всплывали и другие зафиксированные на камеру военные преступления россиян по отношению к украинским военнопленным.

В июле прошлого года в сети появилось видео жестоких пыток над украинским пленным. На нем российские солдаты прижимают украинского военного к земле и с помощью чего-то, похожего на канцелярский нож, отрезают его гениталии, а затем подносят их к камере.

Самым масштабным подобным преступлением РФ стало умышленное убийство украинских пленных, среди которых и защитники Азовстали, на территории колонии в оккупированной Еленовке Донецкой области в июле 2022-го. Тогда россияне под предлогом «обстрела ВСУ» устроили взрыв в помещении, где находились пленные. Погибли около 50 украинцев.

Оккупанты так и не предоставили полный список погибших и не допустили на место трагедии ни международную миссию Красного Креста, ни украинского омбудсмена.

Кроме того, известно о многих случаях пыток голодом, издевательств и психологического давления в отношении украинских военных в российском плену.