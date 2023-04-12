Бывший «вагнеровец» заявил, что опознал на видео с казнью украинского военнопленного «коллег»

12 апреля, 20:22
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Андрей Медведев (Фото:скриншот/YouTube/Гулагу-нет Официальный канал)

Андрей Медведев (Фото:скриншот/YouTube/Гулагу-нет Официальный канал)

Украинского военнопленного на видео обезглавили боевики ЧВК Вагнера, утверждает основатель российского правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин.

В эфире Ходорковский Live Осечкин заявил, что говорил с бывшим «вагнеровцем» Андреем Медведевым, который сейчас находится в депортационной тюрьме в Швеции, и тот «однозначно опознал» на видео «коллег» — «по характерным позывным, по тому, как они разговаривают, по тому, что они озвучивают по рациям».

Видео дня

Осечкин также сказал, что «вагнеровцы» ранее занимались обезглавливанием пленных в Сирии и публиковали соответствующие видео. Он пообещал вознаграждение в 3 тысячи евро за любую информацию о военных преступниках на видео и тех, кто за ними стоит.

В Gulagu.net позже сообщили, что, по словам нескольких их собеседников из ЧВК Вагнера, эта и другие казни «были санкционированы Дмитрием Уткиным с целью озлобления ВСУ… и создания таких условий, при которых россиянам будет страшно сдаваться в плен».

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Мировое сообщество OSINT-расследователей ранее пообещало приложить максимальные усилия, чтобы установить больше фактов о российских преступниках и месте казни.

11 апреля в российских Telegram-каналах появилось видео, на котором оккупанты казнят, вероятно, украинского военного, отрезая ему голову ножом. СБУ начала досудебное расследование военного преступления.

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Заместительница министра обороны Анна Маляр попросила до официальных выводов не озвучивать версий по поводу личности погибшего.

Президент Владимир Зеленский призвал мировых лидеров отреагировать на зверства россиян.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Пленные Пытки Казнь Военнопленные Военные преступления РФ Частная военная компания Вагнера ЧВК Война России против Украины вагнеровцы

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