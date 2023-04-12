Бывший «вагнеровец» заявил, что опознал на видео с казнью украинского военнопленного «коллег» 12 апреля, 20:22 Андрей Медведев (Фото:скриншот/YouTube/Гулагу-нет Официальный канал)

Украинского военнопленного на видео обезглавили боевики ЧВК Вагнера, утверждает основатель российского правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин.

В эфире Ходорковский Live Осечкин заявил, что говорил с бывшим «вагнеровцем» Андреем Медведевым, который сейчас находится в депортационной тюрьме в Швеции, и тот «однозначно опознал» на видео «коллег» — «по характерным позывным, по тому, как они разговаривают, по тому, что они озвучивают по рациям».



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Осечкин также сказал, что «вагнеровцы» ранее занимались обезглавливанием пленных в Сирии и публиковали соответствующие видео. Он пообещал вознаграждение в 3 тысячи евро за любую информацию о военных преступниках на видео и тех, кто за ними стоит.

В Gulagu.net позже сообщили, что, по словам нескольких их собеседников из ЧВК Вагнера, эта и другие казни «были санкционированы Дмитрием Уткиным с целью озлобления ВСУ… и создания таких условий, при которых россиянам будет страшно сдаваться в плен».



Мировое сообщество OSINT-расследователей ранее пообещало приложить максимальные усилия, чтобы установить больше фактов о российских преступниках и месте казни.

11 апреля в российских Telegram-каналах появилось видео, на котором оккупанты казнят, вероятно, украинского военного, отрезая ему голову ножом. СБУ начала досудебное расследование военного преступления.



Заместительница министра обороны Анна Маляр попросила до официальных выводов не озвучивать версий по поводу личности погибшего.



Президент Владимир Зеленский призвал мировых лидеров отреагировать на зверства россиян.

