Цель — запугивание. В ОП отреагировали на видео жестокого убийства россиянами, вероятно, украинского военного 12 апреля, 10:44 В ОП отреагировали на видео с отрезанием головы украинскому бойцу (Фото:Генштаб ВСУ/Telegram)

В Офисе президента отреагировали на обнародованное видео, на котором российские оккупанты казнили, вероятно, украинского военного, отрезав ему голову ножом. Там считают, что его целью является запугивание.

Об этом сообщила советница по коммуникациям руководителя Офиса Президента Украины Дария Заривна в Telegram.

По ее словам, «это окончательно дегуманизирует и демонстрирует всю сущность страны-террориста под названием россия».

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«Но также – это ИПСО. Цель – запугивание. Целевая аудитория – не только Украина, но и западные общества», – добавила она.

Как подчеркнула Заривна, «на нас это не действует. Такого боятся россияне, но не мы».

Шокирующее видео жестокого убийства появилось в российских провоенных Telegram-каналах вечером 11 апреля. Его также опубликовал в своем Twitter украинский блоггер Игорь Лаченков.

В Генштабе ВСУ пока не прокомментировали видео с казнью.