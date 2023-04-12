«Целенаправленная политика». РФ использует видео с жестокой казнью украинских военных, чтобы отбить у оккупантов желание сдаться — ГУР 12 апреля, 11:43 Россияне издеваются над украинскими военные, публикуя видео казней (Фото:Kai Pfaffenbach/Reuters)

Россия специально публикует видео с жестокими казнями украинских военных оккупантами, чтоб отбить желание у своих солдат сдаваться в плен к ВСУ.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире национального телемарафона.

Он назвал это «целенаправленной политикой» страны-агрессора.

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«Это целенаправленная государственная политика РФ по освещению зверств своей армии против украинских военных. Целью такой политики, в частности, является попытка деморализовать и посеять панику в украинских Силах обороны, что им не удается. Также целью таких публичных зверств является устрашение своих бойцов. Мол, вы не думайте сдаваться в плен, поскольку в украинском плену будут делать с вами то, что мы делаем с украинскими пленниками», — пояснил он.

Юсов добавил, что Украина, несмотря на жестокость врага, остается демократическим государством и соблюдает Женевские конвенции.

Представитель ГУР подчеркнул, что ВСУ продолжат брать российских оккупантов в плен.

«Россияне активнее обращаются и пробуют сдаваться в плен. Мы можем напомнить статистику, что март стал рекордным месяцем по количеству заявок в проект Хочу жить — более 3000 российских военных обратились к украинскому проекту с информацией о том, что они хотят сдаться в плен», — резюмировал он.

11 апреля в российских провоенных Telegram-каналах появилось видео, как оккупанты казнят украинского военного, отрезая ему голову ножом. Есть вероятность, что на момент казни пленный был жив и в сознании.

СБУ начала досудебное расследование этого военного преступления.

Это не первый такой случай. 6 марта в сети появилось видео, на котором российские военные в упор расстреляли безоружного украинского пленного. Россияне направили камеру на пленного, он произнес «Слава Украине», после чего кто-то из врагов сразу прицельно выстрелил ему в голову, а затем еще несколько раз в тело.

Вскоре удалось выяснить, что расстрелянным защитником был снайпер 163-го батальона 119-й отдельной бригады ТРО Черниговской области Мациевский Александр Игоревич.

Президент Владимир Зеленский 12 марта присвоил Мациевскому звание Героя Украины.

До видео с расстрелом Мациевского всплывали и другие зафиксированные на камеру военные преступления россиян по отношению к украинским военнопленным.

Так в июле прошлого года в сети появилось видео жестоких пыток над украинским пленным. На нем российские солдаты прижимают украинского военного к земле и с помощью чего-то, похожего на канцелярский нож, отрезают его гениталии, а затем подносят их к камере.

Самым масштабным подобным преступлением РФ стало умышленное убийство украинских пленных, среди которых и защитники Азовстали, на территории колонии в оккупированной Еленовке Донецкой области в июле 2022-го. Тогда россияне под предлогом «обстрела ВСУ» устроили взрыв в помещении, где находились пленные. Погибли около 50 украинцев.

Оккупанты так и не предоставили полный список погибших и не допустили на место трагедии ни международную миссию Красного Креста, ни украинского омбудсмена.

Кроме того, известно о многих случаях пыток голодом, издевательств и психологического давления в отношении украинских военных в российском плену.