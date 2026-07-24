После допроса приказали казнить. Россияне расстреляли украинского пленного в Донецкой области — прокуратура

24 июля, 13:18
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Российские оккупанты расстреляли украинского военнослужащего (Фото: Черновицкий областной ТЦК и СП через Facebook)

Российские оккупанты расстреляли украинского военнослужащего (Фото: Черновицкий областной ТЦК и СП через Facebook)

13 июля российские оккупанты взяли в плен украинского военнослужащего в селе Ялта Донецкой области, а затем расстреляли его. Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура.

По данным следствия, после допроса один из оккупантов отдал приказ казнить украинского защитника, а другой расстрелял его из огнестрельного оружия.

Донецкая областная прокуратура начала досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

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В настоящее время правоохранители проводят первоочередные следственные и розыскные мероприятия, чтобы выяснить все обстоятельства преступления и установить лиц, причастных к его совершению.

В прокуратуре подчеркнули, что убийство военнопленных является грубым нарушением норм Женевских конвенций и относится к категории тяжких международных преступлений.

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С начала полномасштабного вторгнения российские войска казнили 129 украинских военнопленных и лиц, которые уже не участвовали в боевых действиях, — говорится в отчете Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, опубликованном 29 июня.

Отмечается, что выводы миссии основаны на 1926 интервью со свидетелями и пострадавшими, 180 выездах на места событий, 48 посещениях мест несвободы, 78 визитах в больницы, транзитные центры и приюты для ВПЛ, а также на 33 судебных заседаниях и анализе официальных документов и других материалов.

В то же время уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в марте заявлял, что по состоянию на конец 2025 года армия РФ казнила 337 украинских военнопленных.

Редактор: Виктория Горевая

Теги:   Донецкая область Пленные Расстрелы Военнопленные

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