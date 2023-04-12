«Вызывает ярость». Какие цели преследуют российские изверги, публикуя уже третью казнь украинского военного — Нарожный 12 апреля, 12:42 NV Премиум Патроны, которые собирают в ведро на позиции в окопах на передовой (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Россияне публикуют видео с казнями украинских военных, когда у них заканчиваются силы и они боятся наступательных действий ВСУ, считает военный эксперт Павел Нарожный.

«Это уже третий случай, когда они публикуют такие кадры. Первый раз это была кастрация украинского военного. Второй — расстрел украинского военного. Третий — это снова казнь украинского военного. Это делается в тот момент, когда у россиян все очень плохо, когда они боятся наступления, когда у них заканчиваются силы», — рассказал Нарожный в эфире Radio NV.

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Оккупанты, по его словам, таким образом преследуют сразу несколько целей, одной из которых является провокация:

«Они хотят спровоцировать украинских военных сделать аналогичную жестокость, опубликовать: «Смотрите, мы ответили на жестокость россиян и убили «бедного, несчастного вагнеровца» или сдавшегося в плен «чмобика». У нас такого не делается. Все наши пленники в СИЗО сидят, на «зонах». К ним нормальное отношение».

Другой целью зверств эксперт называет запугивание военных.

«Показать, что с ними будет, если они попадут в плен. Чтобы наши военные бросали оружие и убегали домой в ужасе. Но это не работает. Я как волонтер очень много общаюсь с военными, и это вызывает только ярость, только желание отомстить на поле боя — уничтожить больше нелюдей, которые сейчас атакуют Украину», — объяснил Нарожный.

Российские оккупанты казнили, вероятно, украинского военного, отрезав ему голову ножом.

Шокирующее видео жестокого убийства появилось в российских Telegram-каналах вечером 11 апреля.

Глава Офиса президента Андрей Ермак написал в своем Telegram, что за происходящее будет ответ и ответственность.

Это не первый подобный случай. 6 марта в сети появилось видео, на котором российские военные расстреляли безоружного украинского пленного. Россияне направили камеру на пленного, он сказал «Слава Украине», после чего кто-то из врагов сразу прицельно выстрелил ему в голову, а потом еще несколько раз в тело.

Вскоре удалось выяснить, что расстрелянным защитником был снайпер 163-го батальона 119-й отдельной бригады ТрО Черниговской области Мациевский Александр Игоревич.

Президент Владимир Зеленский 12 марта присвоил Мациевскому звание Героя Украины.

До видео с расстрелом Мациевского были и другие зафиксированные на камеру военные преступления россиян по отношению к украинским военнопленным.

В июле прошлого года в сети появилось видео жестоких пыток над украинским пленным. На нем российские солдаты прижимают украинского военного к земле и с помощью чего-то похожего на канцелярский нож отрезают его гениталии, а затем подносят их к камере.

Самым масштабным подобным преступлением РФ стало умышленное убийство украинских пленных, среди которых и защитники Азовстали, на территории колонии в оккупированной Еленовке Донецкой области в июле 2022 года. Тогда россияне под предлогом «обстрел ВСУ» устроили взрыв в помещении, где находились пленены. Погибли около 50 украинцев.

Оккупанты так и не предоставили полный список погибших и не допустили на место трагедии ни международную миссию Красного Креста, ни украинского омбудсмена.

Кроме того, известно о многих случаях пыток голодом, издевательств и психологического давления в отношении украинских военных в российском плену.